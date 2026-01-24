Türkiye için kredi notu kararları açıklanmaya başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's ve Fitch Ratings'ten gelecek olan Türkiye kararları bekleniyordu. İki kuruluş da Türkiye için yeni yılın ilk kredi notu kararını açıklayacaklardı. İlk kararı Moody's duyurdu. Moody's Türkiye'nin kredi notunu (Ba3) ve görünümünü (durağan) değiştirmedi. Moody's Türkiye için ikinci değerlendirmesini 24 Temmuz 2026 tarihinde yapacak.

Beklentiler ne yöndeydi?

Moody's tarafında son değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu "B1" seviyesinden daha iyi bir seviye olan "Ba3" seviyesine yükseltmişti. Görünüm ise "durağan" olarak ifade edilmişti. Beklentiler kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

S&P için Nisan ayı beklenecek!

Standard & Poor's (S&P) tarafından gelecek olan değerlendirme ise iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk tarih 17 Nisan 2026 olurken, ikinci değerlendirme tarihi ise 16 Ekim 2026 olacak. S&P tarafından Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu "BB-" olarak açıklanmıştı.