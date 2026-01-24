Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili gelişme dikkat çekti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları tebliğinin yürürlükten kaldırılması dikkat çekti. Söz konusu tebliğde, "21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür." denildi.

Kur Korumalı Mevduat nedir?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), Türk lirası mevduat sahiplerini döviz kurundaki ani yükselişlere karşı korumak amacıyla oluşturulmuş bir tasarruf sistemidir. Bu uygulamada vatandaşlar paralarını Türk lirası cinsinden bankaya yatırır ve vade sonunda iki ihtimal ortaya çıkar. Eğer bankanın verdiği faiz getirisi, aynı dönemde döviz kurunda yaşanan artıştan yüksekse tasarruf sahibi sadece faiz kazancını alır. Ancak döviz kuru faizi aşacak şekilde yükselmişse, aradaki fark devlet tarafından karşılanır ve böylece tasarruf sahibinin kur artışı nedeniyle kayba uğramasının önüne geçilir.