Monaco’ya transfer olduktan sonra uzun süre sakatlıklarla mücadele eden ve doping cezası nedeniyle sahalardan uzak kalan Paul Pogba, bugün Rennes deplasmanında sahalara dönüyor. 32 yaşındaki Fransız yıldız, kırmızı-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkacak.

Uzun süreli yokluk 811 gün

Pogba, en son 3 Eylül 2023’te Juventus formasıyla resmi bir maçta görev almıştı. Aradan geçen 811 günlük süre, yıldız futbolcunun kariyerinde kaydedilen en uzun ara olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde tekrarlayan sakatlıklar ve aldığı 18 aylık doping cezası, Pogba’nın sahalardan uzak kalmasına yol açtı.

Rennes deplasmanında geri dönüş

Monaco teknik heyetinin açıklamasına göre Pogba, bugün oynanacak Rennes karşılaşmasında kadroya dahil edildi. Yıldız oyuncu, bu maçla birlikte kırmızı-beyazlı formayla sahadaki ilk resmi performansını sergileyecek.