Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, İzmir’de büyük bir coşku ve resmi törenle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, kentin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı’nda, devlet erkânı ve çok sayıda temsilcinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Tören, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnet ve saygının güçlü bir ifadesi oldu.

İzmir erkanından katılım

Cumhuriyet Meydanı’ndaki anlamlı törene, İzmir protokolünden üst düzey isimler eksiksiz katıldı. Törende, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve ev sahibi olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay hazır bulundu. Protokol sıralamasının yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri de geniş katılım gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da törendeki yerlerini aldı. Ayrıca, askeri ve emniyet mensupları, meslek odaları, çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak üzere bir araya geldi.

Atatürk Anıtı’na saygı çelenkleri sunuldu

Törenin en önemli bölümünü, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması oluşturdu. İlk olarak İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda anıta çelenklerini bıraktı. Çelenk sunma merasiminin tamamlanmasının ardından tüm katılımcılar, Cumhuriyet’in kurucusu ve kahramanları anısına saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunu takiben hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla milli birlik ve beraberlik mesajı kuvvetlendi. Tören, İzmir’in Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha gösteren resmi bir kapanışla sona erdi.