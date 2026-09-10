Gaziemir Fatih Mahallesi’nde sabaha karşı aniden yükselen yangın, mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Çamlık Caddesi üzerindeki bir tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kentin üzerine yoğun bir duman tabakası yaydı. Güneş henüz doğmadan gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören mahalle sakinleri, büyük bir panikle sokağa döküldü.

Kıvılcımlar bir anda büyüdü

Yangın, Çamlık Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde ilk ışıklarla birlikte patlak verdi. Yapıyı sarmalayan alevler, çevredeki diğer tesislere de gözdağı verdi. Tehlike büyüktü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbarın ardından bölge adeta hareketlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri adrese hızla aktı.

İtfaiye alevlerin önünü kesti

Adrese ulaşan itfaiye erleri, alevlerin komşu dükkanlara sıçramasını engellemek için dört bir koldan müdahaleye başladı. Zamanla yarışılıyordu. Ekiplerin yoğun çabası ve hummalı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Ardından uzun süren soğutma çalışmalarına geçildi. Facianın eşiğinden dönüldü.

Bilanço ağır ama can kaybı yok

Sevindirici haber ise olay yerinden geldi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak alevlerin gücü, iş yerini ve hemen yanındaki komşu tesisleri büyük çapta zarara uğrattı. Ortaya çıkan ağır maddi hasar, yangının şiddetini gösterdi. Ekipler şimdi yangının kesin çıkış nedenini netleştirmek için olay yerindeki detaylı incelemelerini sürdürüyor.