Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir’in en kritik altyapı sorunlarından biri olan çöp tesisi yetersizliği yeniden kentin ana gündem maddesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun, İzmir’den getirilen çöpleri kabul etmek için 31 Aralık tarihine kadar süre tanıdığını ve bu tarihten sonra çöplerin alınmayacağını açıklaması krizin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde öngörülen süreler dolmasına rağmen yeni bir çöp bertaraf tesisi için henüz yer tespiti dahi yapılamadı. Sürecin belirsizliğini koruduğunu vurgulayan gazeteci Hasan Çölmekçi, kentin büyük bir çevre felaketine sürüklendiği uyarısında bulundu.

"Sarnıç'ta atık kırma makinesi yandı, büyük tehlike atlatıldı"

İlçe belediyelerinin düzensiz depolama alanları nedeniyle ciddi riskler yarattığını belirten Hasan Çölmekçi "Gaziemir’den geçenlerde bir vatandaş aradı. Sarnıç’ta ilçe belediyesinin park ve bahçeler ekipleri tarafından kesilen bitki artıklarının devlet arazisine döküldüğünü ve çok kötü görüntüler oluştuğunu bildirdi. Biz konuyu belediyeye sorduktan sonra oraya bir kırma makinesi gönderilmiş. Ancak daha sonra o bölgede yangın çıktı ve makineler yandı. Yangın neyse ki diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Bu durum sadece çevre kirliliği değil, artık kentte başka büyük tehlikelerin de doğmasına yol açıyor." örneğini paylaştı.

"Çöpler toplanıp dökülecek yer kalmadı, hastalıklar yayılacak"

Atık yönetimindeki plansızlığın halk sağlığını tehdit edeceğini vurgulayan Çölmekçi sözlerini "İzmir’i gerçekten bu konuda çok kötü bir gelecek bekliyor. Kötü görüntüler zaten işin cabası. Yakında hastalıklar da yayılmaya başlayacak. Artık ne Buca’da ne de başka bir ilçede bu çöpleri toplayıp dökecekleri bir alan kaldı. Manisa da zaten bizim çöpümüzü bir yere kadar kabul edebilir, daha fazla edemez. Bir an önce tesisin yapılması gerektiğini söylüyoruz ama bu konuda ne bir açıklama var ne de yürütülen bir çalışma..." şeklinde sürdürdü.

"Bazı belediyeler çöpleri orman içlerine atmaya başladı"

Önümüzdeki kış aylarında sorunun daha da katlanacağını ifade eden usta gazeteci, yerel yönetimlere çağrıda bulunarak "Önümüz kış. Yazın insanlar bir şekilde dağılıyor ama kışın bu sorunlar daha da büyüyecek. Bu çöpler nerede toplanacak, nerede yok edilecek, çevre mi katledilecek? Bunların hepsi belirsizliğini koruyor. Bu yüzden bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Çaresiz kalan her belediye kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bize gelen bazı ihbarlara göre bazı belediyeler buldukları orman içlerine çöplerini atmaya başlamış. Bu durum sadece çevre kirliliği yaratmakla kalmıyor, oradaki canlıların ekolojik sistemini de tamamen bozuyor." sözlerini tamamladı.