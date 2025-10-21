İstanbul Kadıköy Salı Pazarı’nda 24 Ocak tarihinde yaşanan trajik olayın ardından Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında nihai karar açıklandı. Olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla bir pazarlık sırasında çıkan tartışmanın ardından bıçaklandı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Genç Minguzzi, hastanede süren 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Davanın İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına Minguzzi ailesi, taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı. Mahkeme heyeti, olayda kusurlu bulunan iki sanığa, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan tam 24’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, pişmanlık belirtisi göstermeyen sanıklara herhangi bir ceza indirimi yapmadı.

Ahmet Minguzzi Davası: Son Durum ve Verilen Cezalar

Dava sürecinde adı geçen diğer iki sanık ise “çocuğu kasten öldürme suçuna yardım” iddiasıyla yargılandı. Yapılan incelemeler sonucu bu kişiler hakkında beraat kararı verildi ve tahliye işlemleri gerçekleşti. Savcılık tahliye ve beraat kararına itiraz edeceğini açıklayarak dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

Olayın mağduru Mattia Ahmet Minguzzi, Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi ile İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğluydu. İstanbul’da lise öğrencisi olan Minguzzi, henüz 15 yaşındaydı ve bilgisayar mühendisi olma hayali kuruyordu. Olayın ardından aile ve yakınları mahkeme kararına büyük tepki gösterdi. Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ise karara yönelik üzüntüsünü “Ben sadece ilahi adalete inanıyorum” diyerek dile getirdi.

Son duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından adliye önünde “Emsal karar istiyoruz” pankartları açıldı, aile ve yakınları salon dışında adalete olan umutlarını dile getirdi. Davada üst mahkeme değerlendirmesi bekleniyor.

Özetle, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki sanık en üst sınırdan mahkum oldu, iki sanık beraat etti ve olay Türkiye kamuoyunda derin bir iz bıraktı.