İş insanı Hakan Sabancı magazin gündeminde son dönemlerin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Özellikle oyuncu Tuba Büyüküstün ile yaşanan sosyal medya etkileşimi kamuoyunun ilgisini çekti. Bir fotoğraf beğenilip kısa süre içinde geri çekilince ilişkileri hakkında çeşitli söylentiler ortaya çıktı.

2025 yılının Ekim ayında magazin gündemine Hakan Sabancı ve ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün adı birlikte anıldı. Haberlerin çıkış noktası, Sabancı’nın Paris Moda Haftası’na katılan Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını sosyal medyada beğenmesi oldu. Hakan Sabancı’nın beğenisi kısa süre sonra geri çekildi, ancak ekran görüntüleri hızla sosyal medyada yayıldı. Bu hareket sonrasında ikilinin yeni bir ilişkiye başladığı yönünde iddialar ortaya atıldı ve magazin basınında sıkça tartışılmaya başlandı.

Bu söylentiler, Sabancı’nın Hande Erçel ile olan üç yıllık ilişkisinin sona ermesinin hemen ardından gündeme geldi. Birçok platformda Hakan Sabancı ve Tuba Büyüküstün’ün aşk yaşadığı öne sürülse de, ikiliden herhangi bir doğrulama gelmedi. Tuba Büyüküstün, bir film galasında kendisine Hakan Sabancı ile ilgili sorular yöneltilince, “Ben şu an gerçekten bu sorulardan utanıyorum. Başka zaman konuşalım” diyerek açıkça bir yanıt vermekten kaçındı ve magazin gündeminin dışına çıkmayı tercih etti.

Hakan Sabancı kimdir?

Hakan Sabancı, İstanbul’da doğdu. Sabancı ailesinin üçüncü nesil temsilcisi olarak biliniyor. 14 Şubat 1991’de dünyaya geldi. Babası Ömer Sabancı, annesi Arzu Sabancı. Sakıp Sabancı'nın yeğeni, Hacı Sabancı'nın kardeşi. Eğitimini Kaliforniya Üniversitesi’nde ekonomi alanında tamamladıktan sonra Densa Holding’de yönetim kurulu üyesi olarak iş yaşamına başladı. Denizcilik ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren şirketin yönetiminde aktif rol üstleniyor.

Kariyer ve magazin hayatı

Hakan Sabancı, çalışma hayatında uluslararası projelere imza attı. Aile şirketlerindeki yönetim görevleriyle iş dünyasında tanınıyor. Bunun yanı sıra sosyal yaşantısıyla da sıkça gündeme geliyor. Magazin haberlerinde adı çoğunlukla özel hayatı ve ilişkileriyle birlikte yer alıyor.

Tuba Büyüküstün kimdir?

Tuba Büyüküstün, İstanbul’da doğdu. Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Çemberimde Gül Oya, Asi, Kara Para Aşk ve Cesur ve Güzel gibi dizilerde başrol oynadı. Emmy Ödülleri’ne aday gösterilen ilk Türk kadın oyuncu oldu. UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak uluslararası projelerde görev aldı.