Son Mühür- 24 Ocak’ta Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı’nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında 4 sanık, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda ilk kez birlikte hakim karşısına çıktı. Duruşma, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Engelli raporu tartışma yarattı

Duruşmada sanık avukatlarının mahkeme heyetine müvekkilleri için engelli raporu sunması, salonda büyük tepkiye yol açtı. Bu gelişme, hem Minguzzi ailesini hem de izleyicileri öfkelendirdi.

Çapraz sorguda gerginlik tırmandı

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, sanıkların çapraz sorgusu sırasında anne Yasemin Mingüzi ayağa kalkarak sanıklara doğru yöneldi. Bu sırada sanıkların da aynı şekilde Yasemin Mingüzi’nin üzerine yürümesiyle duruşma salonunda arbede yaşandı.

Aile üyeleri fenalaştı, duruşmaya ara verildi

Yaşanan gerginlik sonrası Minguzzi ailesinden bazı kişiler fenalaştı. Mahkeme heyeti, ortamın sakinleşmesi için duruşmaya ara verdi. Anne Yasemin Mingüzi ise yaşadığı şok nedeniyle salonu terk etmek zorunda kaldı.

Dava süreci yakından takip ediliyor

Toplumda büyük yankı uyandıran dava, hem hukuk çevreleri hem de kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. Bir sonraki duruşmada güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.