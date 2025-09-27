Son Mühür- Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki sanatçı, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6’ncı kattaki evinde, gece saat 01.28 sıralarında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Kızıyla birlikteydi

Olay sırasında yanında kızı ve kızının arkadaşı bulunan Güllü’nün, eğlendiği sırada dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ünlü sanatçı kurtarılamadı. Güllü’nün cenazesi otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazesi İstanbul’a götürüldü

Acı haberle sarsılan ailesi, sanatçının cenazesini teslim alarak İstanbul’a götürdü. Güllü’nün cenaze namazının yarın Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle vakti kılınacağı açıklandı.

“İntihar değil”

Sanatçının ani vefatının ardından kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, asistanı Deniz Hanım ilk kez konuştu. Kanal D’de yayınlanan Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan asistan, şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen tek ricam, yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım’ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı, misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir.”