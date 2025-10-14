Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM FC, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Barış Alper Yılmaz’ın ardından bu kez Mauro Icardi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Suudi temsilcisi, Galatasaray’ın yıldız golcüsü için rekor bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

NEOM’un yeni hedefi Mauro Icardi

Yaz döneminde Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan NEOM, rotasını bu kez Mauro Icardi’ye çevirdi. İtalyan gazeteci Marco Conterio’nun haberine göre, Suudi kulübü devre arasında Icardi transferi için Galatasaray’la görüşme yapmayı planlıyor.

10 milyon euroluk teklif masada

Habere göre NEOM, Arjantinli yıldız golcüye 2 yıllık sözleşme sunmayı planlıyor. Kulübün, Icardi’ye yıllık 10 milyon euro garanti ücret teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Bu teklifin, Icardi’nin mevcut maaşının neredeyse iki katı olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Icardi’yi bırakmak istemiyor

Galatasaray cephesi ise Icardi’yi “takımın en önemli parçası” olarak görüyor. Teknik heyet, kaptanlık özelliği, saha içi liderliği ve skor katkısı nedeniyle yıldız oyuncunun kadroda tutulmasını istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, astronomik bir teklif gelmediği sürece Icardi’yi satmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Icardi’nin Galatasaray performansı

Galatasaray formasıyla 1 yılı kiralık olmak üzere 4. sezonuna giren Mauro Icardi, şu ana kadar 96 resmi maçta 66 gol atıp 22 asist üretti.