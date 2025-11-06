Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav tarihini açıkladı. Bakan Tekin’in paylaşımına göre Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sorular öğretim programına göre hazırlanacak

Bakan Tekin, LGS’nin soru kapsamına ilişkin de bilgi verdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.”

Bu açıklamayla birlikte öğrencilerin sınav hazırlık sürecinde ders kitapları ve güncel müfredatın temel kaynak olacağı kesinleşmiş oldu.

“Öğrencilere kolaylıklar diliyorum”

Mesajının sonunda öğrencilere yönelik bir temennide bulunan Tekin, “Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

diyerek paylaşımını tamamladı.

Öğrenciler ve veliler için hazırlık süreci başlıyor

Sınav tarihinin kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin 2026 LGS hazırlık takvimi de netlik kazandı.