Son Mühür- Sadece basketbolun değil tüm takım sporları içinde ilk kez bir Türk oyuncu gerçek anlamda dünya yıldızı olma yolunda emin adımlarla yürüyor.

Daha 18 yaşındayken Beşiktaş forması altında farkını ortaya koyan Alperen Şengün, NBA'de başarısız olacağını iddia edenleri her geçen gün istatistik kağıtlarını doldurarak pişman etmeye devam ediyor.

Avrupa Şampiyonası'na damga vurmuştu...



Son Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi ilk 5'e seçilen Şengün'ün, Houston'ın Portland karşısında elde ettiği 140-116'lık ezici zaferde de rolü büyüktü.

Bu sezon takıma eklenen All star Kevin Durant'la birlikte Houston'un en büyük silahı haline gelen Alperen Şengün 35 dakika sahada kaldığı karşılaşmada istatistik kağıdının herbir parçasına imza atacak bir performans sergiledi.

Alperen'in başarısı, Houston Rockets'in tam 3.1 milyon takipçisi bulunan resmi sosyal medya hesabı da özel bir paylaşımla dünyaya duyuruldu.



Rockets mesajında,

''Alpi, NBA tarihinde en az şu istatistiklere sahip ilk oyuncu:

25 SAYI, 10 RIB, 9 AS, 3 TOP, 3 BLO ve 4 üçlük

Tek. Bir. Maçta… Farklı'' ifadelerine yer verdi.