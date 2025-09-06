Boks dünyasının iki efsane ismi Mike Tyson ve Floyd Mayweather, 2026 ilkbaharında ringde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. CSI Sports tarafından yapılan duyuruyla resmiyet kazanan karşılaşma, Tyson’ın 59 yaşında, Mayweather'ın ise 48 yaşında olacağı bir döneme denk geliyor. Şu anda kesin tarih ve yer açıklanmasa da, organizasyonun küresel izleyici kitlesini hedefleyen büyük bir arenada gerçekleşmesi ve ABD prime time saatlerine göre planlanması bekleniyor. Bu da Türkiye saatiyle sabaha karşı karşılaşmanın başlamasına yol açacak.

Tyson ve Mayweather hangi deneyimleriyle ringe çıkıyor?

Mike Tyson, 20 yaşında ağır sıklet şampiyonu olarak boks tarihine geçti, 1980’lerin sonunda bu sporun en büyük yıldızlarından biri oldu. Son olarak Kasım 2024’te Jake Paul’a karşı sekiz rauntluk bir karşılaşmaya çıkan Tyson, bu mücadelede mağlup olmuştu. Floyd Mayweather ise profesyonel kariyerinde çıktığı 50 maçı da yenilgisiz tamamladı. Mayweather, Manny Pacquiao ve Conor McGregor karşılaşmalarıyla tarihin en çok izlenen ve en kârlı boks organizasyonlarının başrolünde yer aldı. Ayrıca, beş farklı sıklette şampiyonluk elde ederek adını boks tarihine yazdırdı.

Gösteri maçında hangi detaylar merak ediliyor?

Tyson–Mayweather maçının en çarpıcı yanlarından biri, ağırsiklet ile orta sıkletin üstü arasındaki büyük kilo ve stil farkı. Sağlık uzmanlarının, özellikle Tyson’ın yaşı ve geçmişte aldığı darbeler dikkate alındığında, ringde yaşanacak risklere dikkat çekmesine rağmen, iki boksör de bu etkinlik için anlaşmaya vardı. Etkinliğin organizatörü CSI Sports, karşılaşmanın tam tarihi, mekanı ve yayın hakları konusunda henüz detay vermedi. Ancak, önceki Tyson-Jake Paul organizasyonunun büyük ilgiyle Netflix’te yayınlanması, yeni dövüşte de büyük dijital platformların devrede olabileceğine işaret ediyor. Maç kuralları ve kaç raund olacağı, hangi hakemlerin görev alacağı, yapılacak basın toplantıları ve tartı gibi etkinlikler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Tyson ve Mayweather’ın gösteri maçına ilgi her geçen gün artarken, iki boksörün kariyerindeki bu özel karşılaşmayı kimin kazanacağı, ring üstündeki sürprizlerin neler olacağı ve boks tarihine nasıl bir iz bırakacağı tüm dünyada merakla bekleniyor.