Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gülçin Ergül, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeğeni Nymphe’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eski Hepsi grubunun solisti olarak tanınan Ergül'ün bu paylaşımı hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı. Nymphe’nin vefatıyla ilgili kesin ölüm nedeni belirtilmezken, Ergül’ün duygu yüklü mesajı dikkat çekti. Olayın ardından Nymphe’nin kim olduğu ve Ergül ailesinin yaşadığı acı sürecin detayları kamuoyunun gündemine yerleşti.

Nymphe’nin vefatıyla ilgili yapılan açıklamalar

Gülçin Ergül, duygularını sosyal medya üzerinden paylaştığı uzun bir mesajla aktardı. Mesajında, yeğeni Nymphe’yi her yönüyle çok özel biri olarak tanımlayan Ergül, onun hassas kalbi, empatik kişiliği ve parlak zekasına vurgu yaptı. Ergül, yeğeniyle arasında güçlü bir sevgi bağı bulunduğunu, bu bağın hiçbir zaman azalmayacağını belirtti. Teyze-yeğen ilişkisiyle ilgili paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Sevenleri, bu zor gününde Ergül’e destek verdi ve aileye başsağlığı mesajları yağdı. Ancak Nymphe’nin ölüm nedeni konusunda aile tarafından ya da yakın çevresinden somut bir açıklama yapılmadı.

Gülçin Ergül hakkında bilgiler

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başlayan Gülçin Ergül, Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi aldı. Ardından Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğu ile Çocuk Korosu’na katıldı. Lise ve üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde tamamlayan Ergül, burada modern dans eğitimi gördü. Hepsi grubunun kurucularından biri olarak, Türkiye’nin farklı şehirlerinde birçok konsere imza attı. Ergül, 2009 yılında gruptan ayrılarak solo kariyerine odaklandı ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

Olayın kamuoyundaki yansımaları ve müzik camiasının tepkisi

Gülçin Ergül'ün yeğeni Nymphe’nin vefatı müzik camiasında hızlıca gündem oldu. Ergül’ün paylaştığı duygusal mesaj, sosyal medya kullanıcılarının ve sanatçı dostlarının başsağlığı mesajlarıyla karşılık buldu. Henüz Nymphe’nin ölümüyle ilgili detaylı bir bilgi bulunmamasına rağmen, olay özellikle Ergül’ün duygusal paylaşımı dolayısıyla geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Müziğin ve sanat camiasının önemli isimlerinin mesajlarıyla aileye destek olundu. Olayın nedeni ise hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor