Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Her Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirilen mitinglerin bu haftaki adresi de netleşti. CHP'nin bu Çarşamba durağı Ümraniye olacak. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi 5 Kasım Çarşamba günü saat 19.30'da Ümraniye Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek.

CHP İl Başkanlığı'ndan paylaşım!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin Ümraniye mitinginin de diğer mitinglerde olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor.