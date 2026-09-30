Son Mühür- MHP İzmir teşkilatında yeni dönem resmen başladı. 15. Olağan İl Kongresi'nden delegelerin güçlü desteğiyle çıkan İl Başkanı Veysel Şahin ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı masasında şehrin yerel gündemi, çözüm bekleyen sorunlar ve teşkilatın saha stratejisi vardı. Rota doğrudan sokak.

İzmir'in Milliyetçi Hareket Partisi için çok özel bir karşılığı olduğunu belirten Şahin, kendilerine duyulan güvenin büyük bir sorumluluk getirdiğini vurguladı. Yönetim kadrosu sadece siyasetçilerden oluşmuyor. Akademiden sivil topluma, iş dünyasından farklı meslek gruplarına kadar İzmir’in toplumsal yapısını yansıtan geniş bir yelpaze kurulmuş durumda. Herkes kendi uzmanlık alanıyla sahaya inecek. Başarı tesadüfe bırakılmıyor. Şahin iddialı konuştu: "İzmir’de çok büyük hikayeler yazdık. Şehrin gidişatını değiştirdik, değiştireceğiz. Şimdi başka bir hikaye yazma zamanı."

Hedefte tek bir fire yok: Çalınmadık kapı kalmayacak

Şahin ve ekibinin en büyük sınavı sokakta olacak. Yeni dönemin çalışma anlayışını "daha fazla efor" üzerine kurdular. Sadece seçim zamanı değil, her an vatandaşla iç içe olma kararı aldılar. İzmir'in tüm ilçelerinde ve mahallelerinde vatandaş temasları sıklaşacak. Hedef çok net. Kapısı çalınmayan tek bir hane, derdi dinlenmeyen tek bir İzmirli kalmayacak. Yönetim kurulu üyelerine uzmanlık alanlarını ve saha önerilerini yazacakları özel formlar dağıtıldı. İşin mutfağında sıkı bir hazırlık var.

İzmir'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Veysel Şahin'in konuşmasında sadece yerel siyaset yoktu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin altını çizdiği "Terörsüz Türkiye" vizyonu, İzmir teşkilatının da ana omurgasını oluşturuyor. Bugüne kadar Patnoslulardan Konya Seydişehirlilere, Mardinlilerden Ağrılılara, Urfalılardan Erzurumlulara kadar onlarca hemşehri derneğiyle kurulan sıkı bağlar bu sürecin en büyük teminatı olarak görülüyor. Milletin arasına ayrılık tohumları ekilmesine asla izin vermeyeceklerini söyleyen Şahin, huzur ve güven ortamını kalıcı hale getirmek için durmadan çalışacaklarını ilan etti. Kardeşlik kazanacak.

Toplantı, yeni üyelerin kendilerini tanıtması ve döneme dair beklentilerini paylaşmasıyla sona erdi.

MHP İzmir’in Yeni A Takımı

Yeni dönemde görev yapacak ve İzmir'de sahaya inecek kadroların tam listesi ise şu şekilde şekillendi:

İl Yönetim Kurulu (Asil):

Abdüllatif Alaboğa, Ahmet Coşar, Ahmet Kürşat Köymen, Ali Acemoğlu, Ali Osman Sarıkaya, Alper Kırkpınar, Aslan Savaşan, Bekir Sıtkı Hastürk, Bülent Eser, Cengiz Önbaş, Cumhur Bulut, Doğukaan Türkucu, Elif Dilber, Emre Balcı, Evren Aydınoğlu, Fatih Yağmur, Gökhan Demirkat, Harun Balat, İbrahim Uğur, Kenan Yeşiloğlu, M. Fatih Demir, Mehmet Doruk, Mehmet İbrim, Mehmet Turan, Meksen İnal, Metehan Karaçanta, Muhammed Osman Ölmez, Muhammet Emre Tayyar, Nursal Tanrıverdi, Ömer Fatih Şimdi, Ömer Koçak, Önder Böncü, Remzi Kasanoğlu, Selahattin Soğukçeşme, Sezgin Çalışkan, Sıtkı Esen, Süleyman Bozkurt, Vahit Serdar Seçgin, Veysel Ağlayan, Zekeriya Çabuk.

İl Yönetim Kurulu (Yedek):

Nehir Bıçakçı, Gencal Düzel, Hakan İldeş, Arsev Argın, Baki Işıldar, Nusret Özbal, İzzet Akgün, Rüştü Nayır, Abdullah Şahin, Kadriye Eradam, Alperen Özkan, Beşir Çoban, Nuri Yılmaz, Ahmet Şeremet, Ufuk Öztürk, Murat Kandil, Dilara Buz, Ecem Horoz, Elif Gül, Elif Kulmaç, Gazi Fildir, Hasan Keser, Hülya Aykaç, Ramazan Çelik, Mehmet Aydın, Mehmet Çiçek, Mevlüthan Çiftçi, Muhsin Ulaş, Hasine Acap, Murat Özkul, Mustafa Tütündoğru, Ali Murat Umsu, Özcan Özdamar, Adnan Duruloğlu, Serdar Canko, Serhat Göçmen, Taner Sönmez, Bilal Savranlıoğlu, Burak Akgün, Güner Polat.

İl Disiplin Kurulu (Asil):

Ahmet Deha İmal, Tunahan Ertürk, Adnan Şaylan, Oğuzhan Bilgin, Haydar Aydur, Süleyman Akar, Sabri Çoruh.

İl Disiplin Kurulu (Yedek):

Mustafa Kemal Soytürk, Harun Duru, Mehmet Atmaca, Ömer Faruk Kaya, Zafer Yıldız, İbrahim Karadağ, Sinan Turan.

