Dizi, kadın cinayetlerini araştıran Özel Suçlar Birliği'nin hikayesini anlatıyor. 2. sezon 27 Şubat 2025'te yayınlandı ve büyük ilgi gördü. 3. sezon çalışmaları Ekim 2025'te başladı, 4 Kasım'da sete çıkıldı. Ocak 2026 itibarıyla çekimler son aşamada.

Mezarlık 3. Sezon Çekim Durumu ve Zamanlama

Mezarlık 3. sezon çekimleri 21 Ekim 2025'te duyuruldu. Yönetmen Abdullah Oğuz, 4 Kasım'da çalışmaları başlattı. Birce Akalay ve Olgun Toker gibi başrol oyuncuları sette görüntülendi.

3 Ocak 2026'da Dizi Analiz hesabı, çekimlerin önümüzdeki günlerde biteceğini belirtti. Resmi hesap @mezarlikfilm, 31 Aralık 2025'te yeni yıl mesajında 3. sezon çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü paylaştı.

Netflix Türkiye ve Birsen Altuntaş, 2 Ocak 2026'da yönetmenin Mezarlık 3. sezon çekimlerini tamamladığını ima etti. Yayın tarihi resmi duyuruyla netleşecek.

Mezarlık Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Yapım Ekibi

Birce Akalay, Başkomiser Önem Özülkü rolünde devam ediyor. Olgun Toker Komiser Serdar Ata'yı, Şehsuvar Aktaş Polis Memuru Hasan Duru'yu canlandırıyor.

Hakan Meriçliler Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Ata, Berna Öztürk Sofia/Nergis Üzmez, Sezgin Uzunbekiroğlu Adli Tıp Uzmanı Feriha Mahmudzade, Cem Sürgit Savcı Gökhan Demirdelen, Baran Güler Kriminalist Berk Güleryüz olarak kadroda.

Yönetmen Abdullah Oğuz, yapımcı Evren Oğuz. Senaryo Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz imzalı. ANS Productions ve Evrensel Film üretiyor.

Mezarlık Önceki Sezonlar ve İzlenme Başarısı

sezon 17 Haziran 2022'de Netflix Türkiye'de yayınlandı. 6 bölümden oluştu ve uluslararası olarak 30 Ocak 2025'te globale açıldı. sezon 8 bölümle 27 Şubat 2025 Perşembe günü çıktı. Cuma günü yayınlanan 1. sezondan farklı olarak Perşembe tercihi yapıldı. İzleyiciler tek solukta bitirdi, sosyal medyada övgü aldı.

Dizi, gerçek kadın cinayetlerinden esinlenerek toplumsal mesajlar veriyor. Netflix'in en çok izlenen Türk yapımlarından biri konumunda.

Çekimlerin tamamlanmasıyla post-prodüksiyon süreci başlayacak. Önceki pattern'e göre 8 ay süren prodüksiyon sonrası yayınlandı. 3. sezon 2026 ortalarında Netflix'te yer alacak.

Hayranlar X'te #Mezarlık3Sezon etiketiyle heyecanını paylaşıyor. Resmi fragman henüz çıkmadı. Netflix aboneleri platformu takip ediyor.

Dizi, polisiye severler arasında popülerliğini koruyor. Yeni sezon, ekibin zorlu vakalarını işleyecek. Abdullah Oğuz'un İstanbul Hatırası projesine geçişi, Mezarlık 3. sezonun tamamlandığını doğruluyor.

Bu gelişmeler, dizinin devamını işaret ediyor. İzleyiciler resmi Netflix duyurusunu bekliyor. Mezarlık, Türk dijital içeriklerde önemli yer tutuyor.