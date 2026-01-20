Son Mühür- Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir’de gerçekleştirilen iki farklı stratejik panelde spor dünyasından dijital medyaya kadar geniş bir yelpazede önemli değerlendirmelerde bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere katılan Kasapoğlu; Türkiye’nin spor altyapısındaki devrim niteliğindeki gelişimine ve dijitalleşen dünyada etik değerlerin korunmasının hayati önemine dikkat çekti. İzmir’in akademik ve profesyonel potansiyelini vurgulayan Kasapoğlu, geleceğin inşasında insan kaynağının doğru yönetilmesinin kilit rol oynadığını ifade etti.

Spor yönetiminde profesyonel dönüşüm ve altyapı gücü

Dr. Kasapoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Spor Yöneticiliği Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen “Spor Yönetiminde Profesyonel Yaklaşımlar” panelinde, Türk sporunun tarihsel gelişim sürecine ışık tuttu. Mahmut Özgener ve Mehmet Sepil gibi spor dünyasının duayen isimleriyle aynı kürsüyü paylaşan Kasapoğlu, spordaki başarının tesadüf olmadığını, sabır ve uzun soluklu bir planlamanın ürünü olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin artık sadece belirli branşlarda değil, okçuluktan yelkene, jimnastikten atletizme kadar çok geniş bir sahada olimpik iddia taşıdığını belirten Kasapoğlu, bu başarının temelinde Edirne’den Ardahan’a kadar uzanan devasa tesisleşme hamlesinin yattığını kaydetti.

Akademinin spor ekosistemindeki liderlik rolü

Mevcut tesis altyapısının verimli kullanılması için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Dr. Kasapoğlu, bu noktada üniversitelere büyük görevler düştüğünü hatırlattı. Spor ekosisteminin yönetilmesinin akademik bir vizyon ve liderlik gerektirdiğini savunan Kasapoğlu, yetenek taramalarından profesyonel takibe kadar her aşamada bilimin rehberliğinin şart olduğunu söyledi. İzmir’in bu konuda önemli bir mesafe katettiğini ancak hedeflerin daha ileriye taşınması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, sporun teknolojiyle entegre bir şekilde yönetilmesi sürecinde akademisyenlerin motivasyonunun bu misyonu güçlendireceğine olan inancını paylaştı.

Dijital medyada etik ve sorumluluk vurgusu

Programının ikinci ayağında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Dijital Medyanın Öncüleri Genç İletişimciler Projesi’nin (DİMGİ) kapanışına katılan Dr. Kasapoğlu, dijital çağın beraberinde getirdiği tehlikelere ve sorumluluklara dikkat çekti. Dijital medyanın geleceğinin sadece yazılımlar ve algoritmalarla sınırlı olmadığını, asıl meselenin insan onuru, ahlak ve vicdan olduğunu belirten Kasapoğlu, "hız çağında ölçülü kalabilmenin" önemine değindi. Genç iletişimcilere seslenen Kasapoğlu, içerik üretmenin teknik bir beceriden ziyade toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi değil, toplumsal huzuru temelinden sarsan bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Yeni nesil iletişimcilere eleştirel düşünce çağrısı

DİMGİ projesinin gençlere sadece görünür olmayı değil, olayları sorgulama ve ayırt etme yetisi kazandırdığını ifade eden Dr. Kasapoğlu, projeye destek veren Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi gibi paydaşlara teşekkürlerini iletti. Beğeni ve tıklanma uğruna gerçeğin feda edilmemesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, dijital dünyada "duruş" sahibi olmanın önemini anlattı. İçerik tüketmenin de en az üretmek kadar büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Kasapoğlu, hedeflerinin sadece teknik donanımı yüksek bireyler değil; toplumsal barışı koruyan, iyi tartan ve sorumluluk alan bir nesil yetiştirmek olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.