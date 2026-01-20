Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. En fazla konut satışı 280 bin 262 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 152 bin 534 ile Ankara, 96 bin 998 ile İzmir izledi.

En az konut satışı yapılan iller ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari oldu.

İlk satışlar 27 bini aştı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26,9 artarak 27 bin 139 olarak kayıtlara geçti. İlk satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 28 olarak gerçekleşti.

İkinci el satışlar ağırlığını korudu

İzmir’de ikinci el konut satışları yüzde 18,4 artışla 69 bin 859 oldu. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı yüzde 72 olarak belirlendi.

İpotekli satışlarda dikkat çeken yükseliş

Kent genelinde ipotekli konut satışları yüzde 51,5 artarak 15 bin 832’ye ulaştı. 2025 yılında satılan konutların yüzde 16,3’ü ipotekli satış kapsamında gerçekleşti.

Yabancıya satış sınırlı kaldı

İzmir’de yabancılara yapılan konut satışı yüzde 2,1 artarak 389 oldu. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 9,4 düşüşle 21 bin 534 olarak açıklandı. Yabancıya satışta ilk sıralarda 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin yer aldı.

Menemen zirvede

İzmir’de 2025 yılında en fazla konut satışı Menemen ilçesinde kayda geçti. Menemen’de 11 bin 807 konut satıldı. Menemen’i 11 bin 226 satışla Buca, 8 bin 640 ile Torbalı, 8 bin 258 ile Karşıyaka, 5 bin 780 ile Konak, 5 bin 682 ile Çiğli, 5 bin 593 ile Karabağlar, 5 bin 195 ile Bornova, 4 bin 185 ile Bayraklı ve 2 bin 884 ile Seferihisar izledi.