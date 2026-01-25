Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 17’nci haftasında Fenerbahçe Beko, İzmir deplasmanında Aliağa Petkimspor’u 78-70 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

İlk periyot Petkimspor’un üstünlüğüyle geçti

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Aliağa Petkimspor, savunma ağırlıklı oyunun öne çıktığı ilk periyodu 12-11 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, düşük tempolu bölümde rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

Devreye eşitlikle girildi

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda daha etkili olmaya çalıştı. Karşılıklı basketlerle geçen periyotta üstünlük sürekli el değiştirirken, ilk yarı 30-30’luk eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe öne geçti

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe Beko, özellikle hücumda bulduğu sayılarla fark yaratmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 51-49’luk avantajla girdi.

Son periyotta galibiyet geldi

Maçın son bölümünde tecrübesini konuşturan Fenerbahçe Beko, tempoyu yükselterek farkı açtı. Aliağa Petkimspor’un çabası sonucu değiştirmeye yetmezken, konuk ekip parkeden 78-70’lik galibiyetle ayrıldı.

Enka’da oynanan maçta öne çıkanlar

Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko’da Baldwin kaydettiği 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Aliağa Petkimspor’da ise Brown ve Efianayi’nin skor katkısı dikkat çekti.