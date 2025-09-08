Basın emekçisi Metin Günaydın, uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Tedavisine İstanbul’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde devam edilirken, 8 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetti. V

Metin Günaydın kimdir?

Metin Günaydın, 1965 yılında doğdu ve İstanbul’da yaşamını sürdürdü. Evrensel Gazetesi’nde uzun yıllar düzeltmen olarak çalışan Günaydın, yayıncılık sektöründe emek veren bir isim olarak tanındı. Eğitim Sen üyesi olan ve işyeri temsilciliği görevini üstlenen Günaydın, sendikal faaliyetlerde de aktifti. “Sinan Gündoğar” mahlasıyla yazdığı Kürt Masalı, Muhalif Müzik ve Üç Kürt Ozanın Hikayesi gibi kitaplarla edebiyat dünyasında kendine yer edindi. Eserlerinde toplumsal meselelere ve kültürel mirasa odaklanan Günaydın, yazılarıyla geniş bir okur kitlesine hitap etti.

Vefatı ve kanser tedavisi

Metin Günaydın, uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Tedavisine İstanbul’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde devam edilirken, 8 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat haberi, Evrensel Gazetesi tarafından duyurulurken, Günaydın’ın meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenazesi, İstanbul’da Ramazan Efendi Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, arkadaşları, meslektaşları ve Eğitim Sen üyeleri katıldı.

Sinan Gündoğar mahlası

Metin Günaydın, edebi çalışmalarını "Sinan Gündoğar" mahlasıyla yapıyordu. Bu mahlas altında "Kürt Masalı," "Muhalif Müzik" ve "Üç Kürt Ozanın Hikayesi" gibi kitaplar kaleme aldı. Yani Metin Günaydın ve Sinan Gündoğar aynı kişiyi ifade ediyor; Günaydın yazarlık kimliğinde bu ismi tercih ediyordu. Bu durum, özellikle yayıncılık ve edebiyat alanında kendini ayrı bir kimlikle ifade etmek için kullanılan bir takma addır. Böylece metinlerinde farklı bir imza kullanarak kültürel ve edebi eserlerini sundu.