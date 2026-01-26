Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre kuzey, iç ve batı bölgelerde zaman zaman yoğun bulutlanma görülecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yanı sıra Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış nerelerde görülecek?

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı kesimleri, Burdur’un doğusu ile Antalya çevresinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Rüzgârın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50–90 km/saat) eseceği bildirildi. Bu koşulların ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

9 il için sarı kod verildi

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden sonra ise Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir’in batısı ile İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli yağışların etkili olacağı, kıyı bölgelerde ise yağışın bazı noktalarda çok kuvvetli seviyeye çıkabileceği bildirildi.

5 günlük hava raporu

Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminlerine göre yarın 7 ilde kar beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise kar yağışının görüleceği il sayısının 12’ye çıkacağı öngörülüyor.

26 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı

KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

EGE

AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu

DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu

İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

AKDENİZ

ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu

ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak

HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu

ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA: 11°C – Çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak

KONYA: 12°C – Çok bulutlu

SİVAS: 3°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU: 12°C – Çok bulutlu

DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak

ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA: 12°C

ARTVİN: 10°C

SAMSUN: 16°C

TRABZON: 15°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM: 1°C

KARS: 0°C

MALATYA: 1°C

VAN: 2°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR: 2°C

GAZİANTEP: 6°C

SİİRT: 1°C

ŞANLIURFA: 10°C