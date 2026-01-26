Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre kuzey, iç ve batı bölgelerde zaman zaman yoğun bulutlanma görülecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yanı sıra Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağış nerelerde görülecek?
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı kesimleri, Burdur’un doğusu ile Antalya çevresinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Rüzgârın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50–90 km/saat) eseceği bildirildi. Bu koşulların ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.
9 il için sarı kod verildi
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden sonra ise Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir’in batısı ile İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli yağışların etkili olacağı, kıyı bölgelerde ise yağışın bazı noktalarda çok kuvvetli seviyeye çıkabileceği bildirildi.
5 günlük hava raporu
Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminlerine göre yarın 7 ilde kar beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise kar yağışının görüleceği il sayısının 12’ye çıkacağı öngörülüyor.
26 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı
KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
EGE
AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu
DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu
İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
AKDENİZ
ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak
HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA: 11°C – Çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak
KONYA: 12°C – Çok bulutlu
SİVAS: 3°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU: 12°C – Çok bulutlu
DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak
ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA: 12°C
ARTVİN: 10°C
SAMSUN: 16°C
TRABZON: 15°C
DOĞU ANADOLU
ERZURUM: 1°C
KARS: 0°C
MALATYA: 1°C
VAN: 2°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR: 2°C
GAZİANTEP: 6°C
SİİRT: 1°C
ŞANLIURFA: 10°C