Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Askeri yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin ihalelerde milyonlarca liralık kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

18 ihale mercek altına alındı

2019 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihalenin detaylı biçimde incelendiği soruşturma kapsamında, yaklaşık 23 milyon 578 bin lira tutarında kamu zararının oluştuğu öne sürüldü.

20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturmada, ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alınıp verildiği iddiaları üzerine 6’sı asker, 14’ü sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

