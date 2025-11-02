Meta, yapay zeka destekli dijital asistanı Meta AI’ın Türkiye’de Türkçe dil desteğiyle ücretsiz olarak erişime açıldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni yapay zeka aracı, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, üretkenliğini artırmak ve anlık bilgiye erişimini hızlandırmak için geliştirildi.

Meta AI; Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarında doğrudan entegre olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, uygulamalarda görünen mavi daire simgesine dokunarak veya bir grup sohbetinde “@Meta AI” yazarak asistanı aktif hale getirebiliyor.

Gündelik işleri kolaylaştıracak

Asistan, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunabiliyor; ödev, kodlama, içerik üretimi veya metin düzenleme konularında yardımcı olabiliyor. Grup sohbetlerinde ise aktifleştirildiğinde, ilgili konular hakkında anında bilgi sağlayabiliyor.

Görsel oluşturma ve animasyon yeteneği

Meta AI yalnızca metin üretimiyle sınırlı değil; kullanıcılar diledikleri görüntünün açıklamasını yazarak görsel oluşturma ve hareketlendirme özelliklerinden de yararlanabiliyor. Bu sayede hem içerik üreticileri hem de sosyal medya kullanıcıları için yaratıcı çözümler sunuyor.

1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Meta AI şu anda 200’den fazla ülke ve bölgede kullanılabiliyor ve aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Şirket, Türkiye’deki lansmanla birlikte bu sayının daha da artmasını bekliyor.

“Türkiye’de sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz”

Meta Kuzey Avrupa (Türkiye, Benelüks, Nordik) Bölge Direktörü İlke Toptaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Meta AI’ı Türkiye’ye getirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu asistanın, insanların öğrenme, üretme ve iletişim biçimlerini dönüştüreceğine inanıyoruz. İçerik üretmekten yeni fikirler keşfetmeye, tartışmaları sonuçlandırmaktan anlık destek almaya kadar pek çok alanda kullanıcılarımıza yardımcı olacak.”

Toptaş, Meta AI’ın WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger’a entegre edilmesinin, “yapay zekayı herkes için erişilebilir ve yerel ihtiyaçlara duyarlı hale getirme hedefinin” önemli bir adımı olduğunu da vurguladı.

Meta, Türkiye lansmanıyla birlikte yapay zekayı günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi ve kullanıcıların üretkenlik, öğrenme ve yaratıcılık süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.