Son Mühür - Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok için adım attı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen milli kaleci, siyah-beyazlılardaki gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, 36 yaşındaki Mert Günok ve menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda transfer için anlaşmaya vardı.

Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe’nin tecrübeli kaleciyle 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yapılacak kontratta ayrıca, belirli maç sayısına bağlı olarak uzatma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" Mert Günok’un transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen deneyimli kaleci, 2015 yılında Fenerbahçe’den ayrılmıştı. Transferin tamamlanmasıyla Günok, 10 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe’ye dönmüş olacak. Mert, 2015’te kulüpten ayrılırken, “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” demişti.