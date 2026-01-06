Son Mühür- Alperen'in yokluğunda devreye Durant girdi. Phoenix Suns engelini Kevin Durant'ın son saniye üçlüğüyle aşmayı başaran Houston'da Durant, Jabari Smith Jr. ve Amen Thompson toplamda 60 sayıyla galibiyetin anahtar isimleri olmayı başardı.

38 dakika saha kalan Kevin Durant 26 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla, Amen Thompson 17 sayı, 7 ribaund, 6 asistle, Jabari Smith Jr. 17 sayı, 10 ribaund, 4 asistle oynadı.



Sağ ayak bileğinden sakatlandığı için bu karşılaşmada görev alamayan Alperen'in yokluğunda Steven Adams 8 sayı, 11 ribaund ve 2 asistlil performans sergiledi.

Konuk Suns'da Devin Booker'ın 27 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Eksik Denver'den 76ers'e soğuk duş...



Nicolo Jokic ve Cemal Murray'dan yoksun olmasına rağmen Denver Nuggets zorlu 76ers engelini aşmayı başardı.

Denver'da Jalen Pickett 29, Peyton Watson ise 24 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Bu sezonun hayal kırıklığı yaratan ekipleri arasında yer alan 76ers'de Joel Embiid 32 sayı, 10 ribaund, Tyrese Maxey ise 28 sayı, 6 ribaund ve 6 asist üretti.

23 dakika sahne alan Adem Bona ise karşılaşmayı 8 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 blokluk performansla kapattı.

NBA'de gecenin sonuçları...



76ers- Nuggets: 124-125

Rockets-Suns: 100-97

Thunder-Hornets: 97-124

Celtics-Bulls: 115-101

Trail Blazers-Jazz: 137-117

Clippers-Warriors: 103-102