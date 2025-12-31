Son Mühür - Fenerbahçe’ye Süper Kupa öncesinde iki sevindirici gelişme yaşandı. Sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca ile Nelson Semedo’nun, Samsunspor maçında sahada yer almaya yakın olduğu ifade edildi.

Talisca ve Semado'dan müjde

Fenerbahçe’de sakatlık yaşayan Anderson Talisca ve Nelson Semedo’dan sevindirici haber geldi. İki futbolcunun da sakatlıklarını geride bırakarak takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Talisca ve Semedo’nun, Süper Kupa’da Samsunspor ile oynanacak maçta kadroda yer alması ve forma giymesi beklenirken, teknik heyetin son kontrollerin ardından nihai kararını vereceği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk resmi karşılaşmasına 6 Ocak’ta çıkacak ve Süper Kupa mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.