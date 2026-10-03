Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Menderes'te İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partili üyelerinin oylarını alarak kongreye tek aday olarak giren İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'ın kongrede yönetim listesi belli oldu. Listede YENİ Parti Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK)' de görev alan Nilayda Özdemir de yer aldı. Geçmiş dönem İlçe Başkanı Sezen Şen de il delegesinde yer aldı.

İLÇE YÖNETİM KURULU (ASİL)

İsmail Barış, İnan Kılıç, Arda Özdemir, Görgün Aykur, Satılmış Çelen, Haşim Eldem, Yakup Özdiler, Duygu Gür, Faruk Baylan, Zekine Akkuş, Güler Gündoğan, Metin Özbilen, Ferah Uysal, Süreyya Beste Yanardağ, Ekrem Özkaya, Meftun Erdem, Çağlar Kahya, İbrahim Demir, Ercan Kayar, Pelin Nur Vardar, Erkan Çınar, Hüseyin Karataş, Ömer Erbaş, Cevher Bektaş Öz.



İLÇE YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Niyazi Gürbüz, Erdal Güleç, Ahmet Ertan, Ziyad Koçhan, Yağmur Artuç, Hanife Öztürk, Naşide Perez, Zehra Vatansever, Berkay Çakal, Evliya Arıkan, Gülden Sürmeli, Mehmet Aran, Ekin Balim, Ceylan Mutlu, Oktay Yeşilyayla, Yeşim Alp, Mehmet Zengin, Hasan Özcan, Mustafa Oğuz Tunçbilek, Bülent Memeli, Emine Tercan, Hakkı Ayırma, Çağlar Karagöl, Aslı Çiftçi.



İL DELEGELERİ

Mehmet Emin Işık, Halil Uçkan, Teslim Gürakar, Yasin Sağlam, Arif Ekti, Kadir Ertok, Nilayda Özdemir, Hasan Eratılgan, Ersin Gür, Ali Yeşilyayla, Ali Yüksel Atasoy, Eyüp Çelen, Veli Baş, Fırat Sergin, Sezen Şen, Kahraman Aksoydan, Mustafa Demir, Bülent Rüzgar.