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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partisinin üyelerinin oylarını alarak başkanlık için yarışa giren ve yarıştan kazanarak çıkan İlçe Başkan adayı Okan Yılmaz'ın kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Ünal Işık yer aldı.

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