Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partisinin üyelerinin oylarını alarak başkanlık için yarışa giren ve yarıştan kazanarak çıkan İlçe Başkan adayı Okan Yılmaz'ın kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Ünal Işık yer aldı.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI (ASİL)
Ayhan Altaş, Nevroz Arslan, Selma Aygündüz, Doğukan Baş, Bahattin Bozkuş, Neslihan Çıplakligil, Şule Yıldız Gökdeniz, Bahar Gül Erçetin, Enis Hatipoğlu, Kadir Kaplan, Raziye Karaarslan, Zülal Zehra Kaya, Alihsan Koca, Cihan Kuçhan, İsmail Özçelik, Hamit Özkan, Hüseyin Öztürk, İbrahim Şayka, Hasan Hüseyin Topsakal, Ayşen Tunca Kurşun, Mehmet Ali Yalçın, Mehmet Yaman, Tamer Yelekçioğlu, Erdoğan Yılmaz.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI (YEDEK)
Berktaş Ali, Gençer Naki, Düz Sezair, Çetin Kaan, Ülgen Ahmet, Davarcı Füsun, Atilla Mehmet Bora, Öncel Meral, Tutak Zeynep, Çakır Aycan, Altay Ebru, Alkan İlknur, Gülelçin Sena, Gül Battal Sinan, Keskin Hasan, İpek Mehmet Emin, Bayrak Veli, Özel Rasime, Gök Can Umut, Özkan Yasemin, Özkan Devrim, Demirer Mustafa, Şengül Emrah Bora, Aktaş Zeynettin.
İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI
Ayhan Aksoy, Elif Becek, Rojdan Bümin, Mehmet Burak Delice, Durdu Demirdöven, Sait Demirel, Murat Derin, Zeliha Dinç, Erkan Döner, Ünal Işık, Batuhan Bekir Işık, Selcan Kirli, Feride Özdal, Harun Özdemir, Nermin Özgür, Kasım Özkan, Zehra Sağlamoğlu, Bengü Sayköse, Murat Hüdaverdi Sönmez, Melih Ender Şengül, Çağrı Şirlanci, Orkan Yılmaz, Sema Yılmaz, Varol Zenginobuz.