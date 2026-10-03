Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Efes Selçuk İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partili üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı İpek Onbaşıoğlu'nun kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yer aldı. İl kongresi delege listesine 13 isim girdi.
Yönetim Listesi şu şekilde;
ASİL ÜYELER
Zübeyir Akın, Didem Altınel, Ahmet Arslan, Ali Bingöl, Onur Dolman, Sevinç Ihlamur, Meral Keskin, Fadıl Lale, Can Özler, Evren Seymen, Sevtap Sorucu, Ali Şirin, Gökhan Taşkinçay, Sedat Tercanlı.
YEDEK ÜYELER
Seval Karakaya, Gürsu Özütürk, Fatih Çiğdem, Ayhan Yılmaz, Ozan Özen, Gizem İlhan, Gülay Şengül, Barış Serbest, Ayşen Bosum, Mustafa Kurtuluş, Zafer Bayraklı, Berrin Yakak, Erdinç Kasap, Mahmut Bayındır.
İL KONGRE DELEGESİ (ÜST KURUL) ADAYLARI
İbrahim Adıgüzel, Sengel Filiz Ceritoğlu, Elif Zeynep Gür, Sevinç Ihlamur, Özcan Işık, Mehmet Karanfil, Nuri Keskin, İpek Onbaşıoğlu, Kerim Özler, Sevtap Sorucu, Gökhan Taşkinçay, İbrahim Uysal, Mustafa Ürkmez.