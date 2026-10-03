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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ Parti İzmir’de kongre tarih ve saatleri belli oldu!

Yönetim Listesi şu şekilde;

Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Efes Selçuk İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partili üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı İpek Onbaşıoğlu'nun kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yer aldı. İl kongresi delege listesine 13 isim girdi.

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