Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, hem can dostların hem de vatandaşın sevilen adresi oldu. Darıca’daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından primat siamang ailesinin annesi 24 yaşındaki Savannah, Türkiye’de doğan ilk siamang yavrusu 9 yaşındaki Mula ile gibon ailesinden 29 yaşındaki Justine ve 16 yaşındaki Bruno’nun yeni evi İzmir oldu. Yıllarca onlara bakan Tuğçe Nur Bostancı ise bir süre onların peşinden İzmir’e geldi.

“Onlar benim sesime, kokuma alışık”

Siamang ailesinden ayrılacağını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen Bostancı, “Onların arkasından bakıp el sallayamazdım. Onlardan ayrılmak istemedim. Doğal Yaşam Parkı da onların adaptasyon süresini daha kolay hale getirmek için çalışıyordu. Yaptığımız görüşmelerin ardından ben de İzmir’e geldim. İyi ki geldim ve iyi ki hâlâ onlarla birlikteyim” ifadelerini kullandı.

Yıllardır yaşadığı can dostlardan ayrılmak istemediğini söyleyen Bostancı, “Ben onların karakterlerini, ruh hallerini, neşelerini, hüzünlerini bir bakışta anlayabiliyorum. Onlar da benim sesime, kokuma ve tavırlarıma alışkın. Birlikte bir rutinimiz var” dedi.

“İlk zamanlarda şarkı söylemiyorlardı…”

İzmir’e ilk geldiklerinde alan değişikliği nedeniyle tedirgin olan hayvanların, tanıdıkları bakıcılarının yanlarında olması adaptasyon sürecini kolaylaştırdı. Primatların rutinlerine bağlı hayvanlar olduğunu belirten Bostancı, “İzmir’e geldikleri ilk zamanlar şarkı söylemiyorlardı, daha sakinlerdi. Şimdi her sabah onların şarkılarını dinliyoruz. Bu, onların ‘Bu alan artık bizim yuvamız’ demesinin şekli. Mutlular, neşeliler. Hayvanlar mutlu olduklarında hareketli ve iletişimleri daha güçlü. Keyifsiz olduklarında ise yalnız kalmak istiyorlar. Ben onlar için hayatımı değiştirdim, onların peşinden geldim. Aramızda büyük bir bağ var. Onlara karşı hissettiğim bağ cümlelerle tarif edilemez. Her dakika aklımdalar. Yağmur yağdığı zaman ne yaptıklarını düşünürüm. Şimşek çaktığı zaman korkup korkmadıklarını merak ederim. Sürekli onları düşünüyorum. Nasıl olduklarını sürekli merak ediyorum” diye konuştu.