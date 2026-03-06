Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34) önceki gün bir grup tarafından darp edilip, bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Işık, kulağından yaralanırken; 4 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan hadisenin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı Menderes’te basın açıklaması düzenleyerek yaşanan hadiseyi kınadı. Açıklamaya CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Güç yaşananları anlattı

“Türkiye’nin içine sürüklendiği ağır ekonomik ve sosyolojik tablonun toplumda yarattığı problemlerin nelere yol açabileceğini hep birlikte yaşayarak gördüğümüz bir süreçten geçtik” sözleriyle açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Güç, “İki gün önce Menderes İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık, akşam saatlerinde ilçe binamız önünde seçim çalışmaları yürütürken son derece üzücü bir saldırıya uğramıştır. Olay sırasında 4 kişi ilçe binamızın önünde bağırıp çağırarak gerginlik yaratmış, İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık ise ortamı sakinleştirmek ve konuyu konuşarak çözmek amacıyla kendilerini oradan uzaklaştırmak istemiştir. Ancak olayın devamında bu kişilerden biri boğazına bıçak dayayarak kendisini tehdit etmiş ve “Bizi işe almak zorundasınız” şeklinde ifadelerle baskı kurmaya çalışmıştır” diyerek yaşananları anlattı.

“Bu olay toplumda oluşan psikolojik sorunların yansıması”

Saldırının ardından İlçe Başkanı Işık’ın kulağında kesik olduğunu hatırlatan İl Başkanı Güç, “Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Bu olay sadece bir siyasi partiye yapılmış bir saldırı değildir. Bu olay, toplumda oluşan büyük psikolojik sorunların bir yansımasıdır. Türkiye bugün yalnızca ekonomik bir kriz yaşamıyor. Türkiye aynı zamanda derin bir sosyolojik bunalımın içinden geçiyor. İşsizlik, yoksulluk, umutsuzluk ve gelecek kaygısı toplum üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturmuştur. Bugün insanlar geçinemiyor. Gençler gelecek kuramıyor. Aileler çocuklarının yarını için kaygı duyuyorlar. Ne yazık ki bu gerilim siyaset yapan insanlara, yerel yöneticilere ve toplumun farklı kesimlerine yönelen şiddet olayı olarak ortaya çıkabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu sosyal gerilimi görmek istemiyorlar”

“Biz bu olayı basit bir adli vaka olarak görmüyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Güç, şunları aktardı: “Bu olay, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal çöküşün bir sonucudur. Elbette emniyet güçlerimiz olayla ilgili gerekli soruşturmayı yapacaktır. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin madde bağımlılığı, alkol kullanımı veya başka kişilerin etkisi olup olmadığı araştırılacaktır. Ancak asıl mesele şudur: Bu ülkeyi yönetenler, toplumda oluşan bu büyük sosyal gerilimi görmek istememektedir. Daha dün, Çeşme Belediye Başkanımız hakkında “madde bağımlısı” gibi iftiralarla itibar suikastı yapmaya çalışan siyasi anlayış, bugün toplumda oluşan bu yoksulluğun ve umutsuzluğun sorumluluğunu üstlenmek yerine görmezden gelmektedir. Türkiye’de insanlar iş bulamıyor. Gençler umut bulamıyor. Vatandaş çözüm beklerken karşısında yalnızca polemik üreten bir siyaset görüyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bugün de halkın yanında durmaya devam edeceğiz. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il örgütümüz ve Milletvekillerimiz birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, bu ülkeyi daha adil, daha huzurlu ve insanların umutla yaşayabileceği bir ülke haline getirmek için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.”

“Hiç kimse bizi korkutmaya, sindirmeye çalışmasın”

Son olarak “Cumhuriyet Halk Partisi korkutulabilecek, sindirilebilecek bir parti değildir” sözleriyle devam eden Güç, “Aksine, bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayın yaşandığı günden bugüne kadar on binlerce yurttaşımız ilçe örgütümüzü ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, binlerce telefonla bizlere ulaşmış ve bizleri asla yalnız bırakmamıştır. Bu dayanışma bizim için son derece kıymetlidir. Biz güçlü bir aileyiz. Hiç kimse bizi bölmeye, korkutmaya ya da sindirmeye çalışmasın. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Hiç kimse bizi ne korkutabilir ne sindirebilir ne de koyduğumuz iktidar hedefinden geri döndürebilir. Biz bu saldırıdan korkan, sinen veya çalışmalarına ara veren bir parti olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Nitekim İlçe Başkanımız, yaşanan bu saldırının hemen ertesi günü sahaya çıkmış ve seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının duruşu budur. Biz iktidar yolunda hedefini belirlemiş, bu hedefe odaklanmış bir siyasi hareketiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak bu yoldan asla dönmeyeceğiz. İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet ediyoruz” mesajı verdi.

Vekil Yücel: Kim olursa olsun avcunu yalar

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de “Bugün tepkimizi, tavrımızı, duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Bu alçakça saldırıya karşı tepkisini gösterenlerle bu alandayız. Birliğimizi beraberliğimizi dayanışmamızı göstermek için geldik. Kimse CHP'ye bir yöneticisine il başkanına belediye başkanına ilçe başkanına baskıyla tehditle şiddetle diz çöktürdüğünü zannetmesin. CHP herhangi bir parti değildir, savaş meydanlarında kurulmuştur. O yüzden şiddetten fayda görüp medet uman kim olursa olsun avcunu yalar. Biz CHP olarak ilçe başkanımızın da tüm Menderes’in de yanındayız. Hukuki sürecin de takipçisiyiz. Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız” diye konuştu.