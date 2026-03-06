Son Mühür- Dünya petrol ve LNG'sinin yüzde 20'sinin tek geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı, 2 Mart'tan bu yana neredeyse tamamen kapanmış durumda.

İran'ın, ''Geçişe izin yok, her gemiyi vurur ve ateşe veririz" mesajı vermesinin ardından yaklaşık 3 bin 200 dev tankerin boğazın iki yakasında demir atmasına yol açtı.

İngiltere merkezli sigorta şirketlerinin primlere getirdiği artışa, ABD Başkanı Trump'ın verdiği güvence de çare olmadı.

Resmen savaş bölgesi...



''Denizci sendikaları Hürmüz, Umman Denizi ve Basra Körfezi'ni resmi olarak "Savaş Bölgesi" ilan etti. Bu durumda gemicilerin seyri reddetme ve masrafları şirkete ait olmak üzere eve dönme hakkı var'' hatırlatmasında bulunan Uluslararası veri ve finans analisti Barış Yazıcı,

''Sigorta maliyetleri yüksek, İran saldırıları devam ediyor. Gemi sahipleri hem ekip güvenliğini hem de varlıklarını riske atmak istemiyor'' vurgusunda bulundu.

''Tanker fiyatları tarihi rekor kırıyor. MEG-Çin VLCC günlük kira 485.959 dolara ulaştı. MEG-Singapur ise 507.709 dolar. Kızıldeniz üzerinden yüklenen bir tanker günlük 537.913 dolardan kiralandı'' diyen Barış Yazıcı,

''Trump deniz konvoyu ve sigorta güvencesi vaat etti ama analistler bunun tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Kızıldeniz'de ABD'nin Husiler'e saldırması ticaret trafiğini geri getirememişti'' hatırlatmasında bulundu.



Pekin'e Tahran'ın yaklaşımı farklı...



Hürmüz Boğazı'ndan gelen petrolün en önemli alıcılarından biri olan Pekin'in Tahran'la olan görüşmeleri ise meyvelerini vermeye başlamış görünüyor.

''Çin, İran ile Hürmüz'de güvenli geçiş müzakeresi yapıyor'' diyen Yazıcı,

''Pekin, İran'la ham petrol tankerleri ve Katar LNG gemilerinin boğazdan geçişini güvence altına almak için görüşüyor. Çin tarafı kısıtlamalardan son derece rahatsız.

Kısmi bir istisna var. Çin ve İran bayraklı gemiler boğazdan geçebiliyor. İran'ın gölge filo için konvoy düzenleyebileceğine dair söylentiler de var, özellikle LPG ihracatı için. ABD, İsrail, Avrupalı ülkeler ve müttefiklerine ait hiçbir gemiye geçiş izni yok'' değerlendirmesinde bulundu.