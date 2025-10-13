Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediyesi’nin Ekim Ayı 3. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi olan 2026 mali yılı bütçesi, meclis üyelerinin oylaması sonucu oy çokluğu ile onaylandı. Böylece belediye bünyesinde yer alan 24 müdürlüğün gelecek yılki bütçeleri belirlenmiş oldu.

Yapılan hesaplamalar ve mali planlamalar doğrultusunda 2026 yılı için toplam bütçe iki milyar dokuz yüz elli milyon lira olarak kabul edildi. Yeni bütçe, Menderes’in gelişimi için belediyenin hizmet kapasitesini artıracak projelere kaynak sağlayacak.

Altyapı, çevre ve sosyal hizmetler öncelikli olacak

Belediye tarafından açıklanan planlamaya göre 2026 bütçesi; altyapı yatırımları, çevre düzenlemeleri, sosyal destek hizmetleri, kültür-sanat etkinlikleri ve gençlik projeleri gibi pek çok alanda kullanılacak. Özellikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artıracak yol, su ve temizlik yatırımlarının öncelikli olacağı belirtildi.

Menderes Belediyesi ayrıca bütçenin önemli bir bölümünü yeşil alanların artırılması, atık yönetimi ve çevre bilincinin geliştirilmesi için ayırmayı hedefliyor.

“Menderes’i daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mecliste onaylanan bütçenin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiçek, “2026 mali yılı bütçemizin kabul edilmesiyle birlikte Menderes için yeni bir dönemin kapılarını araladık. İlçemizin ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve verimli bir bütçe hazırladık. Hedefimiz, her bir kuruşu doğru planlayarak Menderes’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek” dedi.

“Kaynaklarımızı verimli kullanacağız”

Bütçede önceliğin halkın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara verileceğini belirten Başkan Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bütçemizi en verimli şekilde kullanarak hizmet kalitesini artıracağız. Menderes’i kalkındırırken vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutacağız. Şeffaf, katılımcı ve ortak akılla hareket ederek ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Herkesin katkı sunduğu bir yönetim anlayışıyla Menderes’in potansiyelini ortaya çıkaracağız.”

“Yeni bütçe umut ve yatırım yılı olacak”

2026 yılının Menderes için hizmet, yatırım ve kalkınma yılı olacağını belirten Çiçek, yeni bütçenin altyapıdan sosyal belediyeciliğe kadar pek çok alanda etkili sonuçlar doğuracağını söyledi.

“Yapacağımız her yatırımın merkezinde insan olacak. Ulaşılabilir, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Menderes’e yeni yatırımlar yolda

Menderes Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi kapsamında ilçede planlanan projeler arasında yeni kültür merkezleri, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, spor tesisleri ve sosyal dayanışma merkezleri de bulunuyor. Ayrıca kırsal mahallelerde tarımsal kalkınmayı destekleyecek yeni projeler için kaynak ayrıldığı belirtildi.

Yeni bütçeyle birlikte Menderes Belediyesi, hem ekonomik sürdürülebilirliği hem de yaşam kalitesini artıracak yatırımlarla ilçeye yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.