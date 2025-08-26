Son Mühür/ Osman Engerek - Tarım ve Orman Bakanlığı, hatalı zirai ilaç kullanımını önlemek amacıyla 81 ilde “Hasat Öncesi Pestisit Denetimi” başlattı. Uygulama kapsamında biber, domates, hıyar, patlıcan, kabak, marul, maydanoz, üzüm, elma, nar, şeftali gibi çok sayıda yaş meyve ve sebzeden hasat öncesi numune alınıyor. Numuneler, Bakanlığa bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında analiz ediliyor. Zararlı kalıntı tespiti halinde üreticiye idari para cezası kesiliyor ve ürün imhası uygulanabiliyor.

İzmir’de bağlardan numune alındı

İzmir’de üzüm hasadı öncesinde denetime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, kontrol görevlilerinin üretim alanlarının farklı noktalarından tesadüfen seçilen ürünleri poşetlere koyarak mühürlediğini belirtti. Şahin, “Numuneler etiketlenip en kısa sürede İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderiliyor” dedi.

Analiz sonucunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımının tespiti halinde üreticiye idari para cezası verildiğini söyleyen Şahin, “Kullanılan ürün ülkemizde yasaklıysa tüm ürün imha ediliyor” ifadelerini kullandı.

Üreticiye “etiket bilgilerine uyun” uyarısı

Şahin, zirai ilaçların mutlaka etiket bilgilerine göre kullanılmasının önemini vurguladı: “Tavsiye dışı ilaç kullanılmamalı. İlaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmalı. Hatalı kullanım faydalı organizmalara zarar veriyor, doğal dengeyi bozuyor, ürünün değerini düşürüyor.”

Kalıntıyı önlemek için üreticilerin şu kurallara uyması gerektiğini hatırlattı:

Zirai ilaçları reçete ile almak

Dozu ve zamanı etiket bilgilerine uygun uygulamak

İlaçlama ile hasat arasındaki süreyi beklemek

Şahin, “İzmir’in bereketli topraklarında üretilen ürünler bizim geleceğimiz. Bu emeğin boşa gitmemesi için üretimi kuralına uygun yapmalıyız” dedi.