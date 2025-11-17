Son Mühür- Yatırım araçları getirisinde geride kaldığı için eleştirilere hedef olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya hızlı bir yükselişle başlayarak umut tazeledi.

Yüzde 1.90'a varan artışla 10.766 puanın üzerine tırmanan endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul bu hafta yukarı tepki vererek başladı .

Endeksin 50 haftalık hareketli ortalamasından tepki verdiği görünüyor başta sanayi endeksi olmak üzere 9 aylık bilançolar sonrası bir rahatlama görünüyor .

Ancak bu tepkinin 10895 seviyesinin üzerine taşıyabilirsek anlamlı bir tepkiye dönüşecek aksi halde 10750 ,10775,10800 gibi sıralı desteklerine çarparak sönümlenecek ve eski düşüş trendine doğru dönebilir yada daha iyimser bakarsak yataya sarabilir'' uyarısında bulundu.



Altında dalgalı hareketler...



Bu yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altın cephesinde yaşananları değerlendiren Murat Bilen,

''Altın cephesine baktığımda geçen hafta yaptığı primleri bir miktar geri verdiği görünüyor .Geçen haftada dediğim gibi dalgalı hareketlerle kendine zemin arayışına devam ediyor. Döviz cephesi istikrarlı duruşunu sürdürürken, tahvil faizlerinde bir miktar yukarı yönlü hareketlerle haftaya başlamış görünüyor'' bilgilendirmesinde bulundu.

