Melis Sezen, oyunculuk kariyerindeki başarısı ve ekranlarda sıklıkla yer almasıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde ise MasterChef Türkiye programına konuk olarak katıldı ve televizyon izleyicilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. Hem oyunculuk performansı hem de sempatik tavırlarıyla bilinen Sezen, MasterChef’teki enerjisiyle de ilgi odağı oldu.

Melis Sezen uzun süredir oyunculuk kariyerinde aktif şekilde yer alıyor ve magazin gündeminde adını sıkça duyuruyor. Özellikle son yıllarda Deha ve Sadakatsiz gibi dizilerle büyük bir çıkış yakaladı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada ve televizyon projelerinde sıkça yer alıyor.

Melis Sezen'in yeni sevgilisi kim?

Oyuncunun özel hayatı da sıklıkla araştırılıyor. Melis Sezen, iş insanı Atilla Bingöl ile bir süre birliktelik yaşadı. Yaklaşık bir yıl süren bu ilişkinin ardından sekiz ay önce yollarını ayırdıkları biliniyor. Geçtiğimiz aylarda barıştıkları iddia edilse de Melis Sezen bu tür aşk sorularına açıklık getirmekten kaçınıyor ve son röportajlarında özel hayatına dair net bir bilgi paylaşmıyor. Yakın zamanda gazetecilerin “Hayatınızda biri var mı?” sorularına da esprili ve kaçamak yanıtlar verdiği biliniyor.

Melis Sezen genellikle aşk hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir isim. Son ilişkisi bilinen Atilla Bingöl ile tekrar bir araya gelip gelmediği konusunda kesin bir açıklama bulunmuyor. Son dönemde aşk hayatına dair bir açıklama yapmayan oyuncunun, yeni biriyle birlikte olmadığı konuşuluyor.

Kısacası Melis Sezen’in güncel sevgilisiyle ilgili net ve doğrulanmış bir bilgiye ulaşmak şu an mümkün değil. Oyuncu özel hayatını kameralardan uzak tutuyor ve son dönemde biriyle ilişki yaşadığına dair bir bilgi paylaşmadı.