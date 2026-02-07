Kaya'nın görevden alınması, özellikle Ekim 2025'te emeklilerle ilgili yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından sürpriz olmadı. Milyonlarca emeklinin tepkisini çeken bu sözler, sosyal medyada ve sivil toplum kuruluşları nezdinde büyük infial yaratmıştı. Peki Raci Kaya neden görevden alındı, nereye atandı? İşte tüm detaylar.

SGK başkanı Raci Kaya neden görevden alındı

Görevden almanın arka planında Kaya'nın 24 Ekim 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi paketi görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalar yer alıyor. Kaya, SGK'nın mali dengesindeki bozulmayı yaşam süresinin uzamasına ve erken emekliliğe bağlamıştı. Açıklamalarında Türkiye'deki ortalama prim ödeme süresinin 20 yıl olduğunu, bu rakamın Almanya'da 45, AB genelinde ise 40 yıl olduğunu belirtmişti. Düşük emekli maaşlarının nedenini ise artan ömür beklentisiyle açıklamaya çalışmıştı.

Kaya ayrıca EYT düzenlemesi sonrasında emekli sayısının 3 milyon kişi arttığını ve bu durumun sistemi sürdürülemez hale getirdiğini ifade etmişti. Ortalama emeklilik yaşının 48 olduğunu vurgulayan Kaya, nüfusun yaşlandığını ve emekli sayısının istihdama giren kişi sayısından daha hızlı büyüdüğünü söylemişti.

Bu sözler emekliler arasında büyük öfkeye neden oldu. Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri 31 Ekim 2025'te TÜİK önünde eylem yaparak Kaya'nın görevden alınmasını talep etti. Sosyal medyada da geniş yankı bulan açıklamalar, düşük maaşla geçinmeye çalışan emekli kesimi tarafından kendilerine yönelik bir hakaret olarak algılandı.

Raci Kaya görevden alındıktan sonra nereye atandı

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Kaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine getirildi. Aynı kararla BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, kurul üyeliklerine ise Olcay Turan ve Raci Kaya atandı. Kaya'nın bankacılık ve finans alanındaki uzun kariyeri düşünüldüğünde bu atamanın çok da sürpriz olmadığı değerlendiriliyor.

SGK'da sadece başkanlık koltuğu değil, üst yönetimde de kapsamlı bir revizyon yaşandı. Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün de görevden alınan isimler arasında yer aldı. Ayrıca SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı.

Yeni SGK başkanı Yunus Elitaş kimdir

SGK'nın yeni başkanı Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Aksaray'ın Ağaçören ilçesinden olan Elitaş, 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004'te Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak kamu kariyerine adım attı.

2007'de Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne geçen Elitaş, 2013-2015 yıllarında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. ABD'de University of South Florida'dan MBA derecesi alan Elitaş, 2019'da Muhasebat Genel Müdürü, Aralık 2021'de ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2022 yılında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de getirilen Elitaş, vergi ve kamu giderleri alanında çeşitli yayınları bulunan, evli ve iki çocuk babası bir bürokrat.

Raci Kaya kimdir

1967 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz köyünde doğan Raci Kaya, ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1989'da mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde ise doktorasını tamamladı.

Profesyonel hayatına 1990'da Halk Bankası'nda başlayan Kaya, sonraki yıllarda Aktif Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine ve Uluslararası Bankacılık sorumlusu Genel Müdür Yardımcılığı, Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi üst düzey pozisyonlarda görev yaptı.

Kasım 2018 ile Kasım 2020 arasında IMF nezdinde Türkiye İcra Direktörü olarak uluslararası arenada ülkesini temsil eden Kaya, aynı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini de yürüttü. 11 Ağustos 2023'te SGK Başkanlığına atanan Kaya, yaklaşık 2.5 yıl bu görevi sürdürdükten sonra 6 Şubat 2026'da koltuğunu Yunus Elitaş'a bıraktı. 1967 doğumlu Kaya, 58 yaşında, evli ve özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden bir isim.