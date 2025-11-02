Avrupa Birliği, son yılların en büyük mali suç dosyalarından birini açtı. Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), “Goliath” adıyla yürütülen döngüsel KDV dolandırıcılığı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

EPPO'nun açıklamasına göre şüphelilerin 2’si Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı, 3’ü ise Danimarka vatandaşı. Soruşturmada, 2019–2023 yılları arasında elektronik cihaz ticareti üzerinden KDV iadesi manipülasyonuyla Avrupa Birliği ve ulusal bütçelerin toplam 188 milyon euro zarar ettiği belirtiliyor.

İstanbul merkezli ticaret ağı

Soruşturma dosyasına göre suç örgütü, Fransa, Almanya, Macaristan ve İsveç’te birbirine bağlı sahte şirketler kurarak KDV iadesi aldı. AirPods ve benzeri elektronik ürünlerin ticaretinin ise örgüt üyelerinden birinin yönettiği İstanbul’daki ofisten koordine edildiği ifade edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre iki Türk şüpheli hâlihazırda Almanya’da başka bir vergi kaçakçılığı dosyasından dolayı 5’er yıl hapis cezası çekiyor.

Hawala ve kripto para transferi

Soruşturma, yasadışı gelirlerin taşınmasında Hawala sisteminin kullanıldığını ortaya koydu. Şüpheliler, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki şirketlerin faturalarını Avrupalı şirketlerin üzerinden ödeyerek para transferi sağladı.

Sanıklar ayrıca bir blok zinciri şirketi kurarak kripto para üzerinden gelir aklama girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Elde edilen kazançların Türkiye’ye yönlendirildiği tespit edildi.

İlk hedef İsveç oldu

EPPO’nun raporuna göre suç ağı, 2017–2021 yılları arasında İsveç’i hedef alan bir KDV dolandırıcılığıyla faaliyete başladı ve daha sonra Avrupa geneline yayıldı.

Yetkililer, soruşturmanın AB tarihindeki en geniş kapsamlı vergi kaçakçılığı dosyalarından biri olduğuna dikkat çekiyor.