Mehmet Milli'nin cenazesi 1 Ekim Çarşamba günü öğle namazından sonra Şanlıurfa'da Yeni Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Ölümünün ardından cenazesi Ankara'dan Şanlıurfa'ya getirilecek ve öğle namazına müteakip defin işlemi yapılacak. Törenle ilgili diğer bilgilerde, ailesi ve yakın çevresinin, Şanlıurfa’da yapılacak defin için hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor.

Mehmet Milli'nin cenazesi ne zaman

Cenaze boyunca Milli Aşireti üyeleri ve bölgeden çok sayıda kişinin Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda olacakları ifade edildi. Mehmet Milli, uzun yıllar boyunca sürgünde yaşadı, kamuoyunda “Plîng” lakabıyla tanındı ve hem iş dünyasında hem de aşiret yapısında önemli bir figür haline geldi. Yakınları ve sevenlerinin, cenaze töreninde bir araya gelerek son yolculuğunda yanında olacakları aktarıldı.

Cenaze namazının öğle vakti kılınacağı ve defin işlemlerinin Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı’nda gerçekleşeceği netlik kazandı. Güncel bilgilerde, tören sırasında aşiret üyeleri ve bölgeden gelişler olacağı, cenazeye yoğun katılımın gerçekleşeceği belirtiliyor. Mehmet Milli’nin mezarı Yeni Asri Mezarlığı’nda olacak

Törenin ayrıntıları

Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı’nda düzenlenecek Mehmet Milli'nin cenaze törenine ilişkin ayrıntılar açıklandı. Cenaze töreni, 1 Ekim Çarşamba günü öğle namazına müteakip gerçekleşecek. Tören öncesinde, Şanlıurfa’daki yakınları ve aşiret üyeleri cami çevresinde toplanacak. Bölgedeki camilerde vefat duyurusu yapıldı ve taziye için hazırlıklar erken saatlerde tamamlandı.

Törende, önce öğle namazı kılınacak. Ardından cenaze namazı için tüm katılımcılar saf tutacak ve Mehmet Milli için dua edilecek. Katılımın yoğun olması bekleniyor; hem aile bireyleri hem de aşiretten ve iş dünyasından çok sayıda kişi törende yer alacak. Cami çevresinde trafik akışının kontrollü sağlanması amacıyla önlem alındı.

Namazın ardından, cenaze musalla taşından kaldırılacak ve kortej halinde mezar alanına taşınacak. Defin işlemi, aile bireylerinin ve yakın dostlarının katılımıyla Asri Mezarlık’ta tamamlanacak. Defin bitiminde katılımcılara taziye ziyaret adresi de duyurulacak. Törenin sade ve “açık katılımlı” olması amacıyla, isteyen herkesin katılımına açık olduğu bildirildi. Cenaze boyunca dini vecibeler eksiksiz yerine getirilecek ve tören sonrası mezar başında dua okunacak.