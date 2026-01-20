27 Şubat 2024'te yayın hayatına başlayan dizi, çekim lokasyonlarıyla da dikkat çekiyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın 6 sezon ve 150 bölüm planladığı Mehmed: Fetihler Sultanı, hem yurt içinde hem yurt dışında çekilen sahneleriyle büyük bir prodüksiyon olarak öne çıkıyor. İşte dizinin çekim yerleri hakkında tüm detaylar...

Mehmed Fetihler Sultanı hangi ülkede çekiliyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, hem Türkiye'de hem de İran'da çekiliyor. Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da gerçekleştirilirken, ilerleyen bölümler İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekiliyor.

Yurt dışı çekimleri yaklaşık 2 ay süren dizinin, Türkiye çekimlerinin ise yaklaşık 4 ay süreceği açıklandı.

İran'daki çekimler nerede yapıldı?

Dizinin yurt dışı çekimleri, İran'ın başkenti Tahran'a yakın bir bölgede bulunan Nour Cinema City Platosu'nda gerçekleştirildi. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen bu devasa plato, daha önce İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı film için kullanılmıştı.

Nour Cinema City Platosu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı. Orta Çağ dönemine ait büyük ölçekli setlerin kurulmasına imkan tanıyan plato, tarihi bir şehri canlandırmak için ideal bir ortam sunuyor.

Türkiye'de çekimler nerede yapılıyor?

Dizinin Türkiye çekimleri ise İstanbul'da özel olarak kurulan platoda devam ediyor. İstanbul'daki platoda Fatih Sultan Mehmed'in sarayı, savaş alanları, camiler, medreseler, sokaklar ve çarşılar gibi mekanlar yer alıyor.

Ayrıca İstanbul'un tarihi mekanlarında da çekimler gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölüm çekimleri İran'da yapılırken, ilerleyen bölümler İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekiliyor.

Dizi neden İran'da çekildi?

Birçok izleyici, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan bir dizinin neden İstanbul yerine İran'da çekildiğini merak ediyor. Bu tercihin birkaç önemli nedeni var:

Nour Cinema City Platosu, Osmanlı ve Bizans mimarisine uygun devasa yapıların kurulmasına olanak tanıyor. Bu setlerin İstanbul'da sıfırdan inşa edilmesi hem maliyetli hem de zaman alıcı olacaktı. Hazır platoların kullanılması, bütçe yönetimi açısından daha uygun görüldü.

Ayrıca İstanbul'da modern yapıların yoğunluğu nedeniyle, tarihi bir ortam oluşturmak için uygun mekanların bulunması oldukça zor. İran'daki plato ise dönemin atmosferini en iyi şekilde yansıtmak için ideal koşulları sunuyor.

Dizide hangi görsel teknikler kullanılıyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın çekim sürecinde modern sinema teknikleri aktif olarak kullanıldı. Yapım ekibi, Game of Thrones ve Vikings gibi uluslararası yapımlarda kullanılan gelişmiş CGI (bilgisayar destekli görüntü) tekniklerinden faydalandı.

İstanbul'un fethi gibi büyük savaş sahneleri, hem gerçek mekanlarda hem de dijital efektlerle zenginleştirilmiş sahnelerde çekildi. Drone çekimleri ve geniş açılı lensler kullanılarak görsel açıdan etkileyici sahneler elde edildi.

Mehmed Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Dizinin başrolünde Fatih Sultan Mehmed karakteriyle Serkan Çayoğlu yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Selim Bayraktar (Eyüp el Ensari)

Fikret Kuşkan (Murad Han)

Tuba Ünsal (Mara Hatun)

Kenan Çoban (Akşemseddin)

Teoman Kumbaracıbaşı (Orhan Bey)

Serdar Orçin (Çandarlı Halil Paşa)

Burak Tamdoğan (Bizans İmparatoru Konstantin)

Cem Uçan (Ulubatlı Hasan)

Açelya Akkoyun (Hüma Hatun)

Ghassan Mesud (Eyüp el Ensari - yaşlılık dönemi)

Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü oyuncu Ghassan Mesud kamera karşısına geçti. Cennetin Krallığı ve Karayip Korsanları gibi yapımlarda yer alan Mesud'a, İran ve ABD'den getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti.

Dizi ne zaman yayınlanıyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı, her salı akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, 27 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Tüm bölümler ayrıca tabii platformunda da izlenebiliyor.

Dizinin konusu nedir?

Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed'in tahta çıkışını, Konstantiniyye'yi fethetme kararlılığını ve hem devlet içindeki düşmanlarına hem de Bizans'a karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir ve yerine genç oğlu Şehzade Mehmed geçer. Avrupalı devletler tarafından tecrübesiz görülse de Mehmed, en büyük hayali olan İstanbul'u fethetmek için kararlı adımlar atar. Dizi aynı zamanda İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatından kesitler sunuyor.