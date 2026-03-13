Mevcut sistemde yaklaşık 12,8 saniye süren işlem kesinliğini 100-150 milisaniye seviyesine indirmeyi hedefleyen güncelleme, SIMD-0326 koduyla doğrulayıcı oylamasına sunuldu ve yüzde 99'un üzerinde destekle onaylandı.

Bu hız, standart bir web aramasıyla neredeyse eşdeğer seviyede bulunuyor. Kripto topluluğunda bu gelişme kısaca "Web2 hızında blokzincir güvenliği" olarak tanımlandı. Peki Alpenglow tam olarak ne getiriyor ve SOL yatırımcıları için ne anlama geliyor?

Alpenglow ne değiştirecek?

Güncellemenin temelinde Solana'nın mevcut konsensüs mekanizmasının tamamen yeniden tasarlanması yatıyor. Ağın şu ana kadar kullandığı Proof-of-History (PoH) ve TowerBFT sistemi yerini iki yeni bileşene bırakacak. Bunlardan ilki Votor adı verilen hafif ve doğrudan oylama protokolü, diğeri ise Rotor adlı blok yayılım mekanizması. Bu iki bileşenin birlikte çalışmasıyla blok kesinleştirme süreci radikal biçimde kısalacak. Mevcut yapıda bir bloğun kesinleşmesi için onlarca slot beklemek gerekirken, Alpenglow ile bu süreç neredeyse anlık hale gelecek.

DeFi ve ödeme sistemleri için ne anlama geliyor?

150 milisaniyelik kesinlik süresi, yalnızca rakip katman-1 ağlarının önüne geçmekle kalmayacak, aynı zamanda yüksek frekanslı işlemler, anlık ödeme çözümleri ve büyük ölçekli DeFi projeleri için ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak. Cloudflare verilerine göre internet altyapısındaki ortalama gecikme 10 milisaniyenin altında seyrederken, yaygın web servislerinde bu süre yaklaşık 500 milisaniye civarında. Solana'nın hedeflediği 150 milisaniye, ağı günlük internet deneyimiyle aynı performans bandına taşıyacak.

SOL fiyatı ve kurumsal ilgi

MEXC Research baş analisti Shawn Young, şirket hazinelerinde 1,7 milyar doların üzerinde SOL bulunduğuna dikkat çekerek kurumsal yatırımcıların Solana'yı artık kısa vadeli bir spekülasyon aracı değil, uzun vadeli stratejik bir varlık olarak gördüğünü belirtti. ETF beklentilerinin de bu birikimi hızlandırdığını vurgulayan Young, güncelleme sonrası SOL fiyatının yükseliş potansiyeli taşıdığını ifade etti. Alpenglow oylamasının onaylandığı gün SOL fiyatı yüzde 6,5 oranında artarak 209 dolara tırmandı ve hem Bitcoin hem de Ethereum'un toparlanma hızını geride bıraktı.