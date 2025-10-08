Son Mühür- DEM Parti’nin grup toplantısında Gülistan Kılıç Koçyiğit’in açıklaması sırasında bazı partililer “Biji Serik Apo” sloganı attı. Koçyiğit, konuşmasında, “Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır’dan, kadim şehirden, Kürdistan’ın dört bir yanından özgürlük, eşitlik ve demokrasi için; Öcalan’ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından salonda yükselen sloganlar Meclis’te büyük tepki topladı.

“Katil Apo Meclis’e giremez”

DEM Parti grubunda yaşananların ardından İYİ Parti cephesinden sert bir tepki geldi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu çatı Türk milletinin iradesinin, egemenliğinin, istiklalinin ve birliğinin sembolü Büyük Millet Meclisi’nin çatısıdır. Egemenliğimize, birliğimize, istiklalimize kasteden bir caniye övgü sloganları atılacak yer değildir,” dedi.

“Müsaade edilene de görmezden gelene de yazıklar olsun”

Dervişoğlu, açıklamasının devamında Meclis’in itibarına zarar verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Millet meclisinin haysiyeti, bir haysiyetsize atılan sloganlarla yaralanamaz. Dün burada, İmralı canisi için atılan slogan, en az 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis’e atılan bombalar kadar tahripkardır. O sloganları atana da, müsaade edene de, görmezden gelene de yazıklar olsun.”

İYİ Parti Grubu’ndan bayraklı tepki

Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından İYİ Parti grubunda sloganlar yükseldi. Milletvekilleri ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, “Katil Apo Meclis’e giremez” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.