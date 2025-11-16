Milli Eğitim Bakanlığı, son 22 yıla ilişkin öğretmen istihdamı ve atama verilerini içeren kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Buna göre, 2003–2025 döneminde toplam 836 bin 351 öğretmen göreve başladı. 24 Kasım 2025’te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla birlikte resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 49 bin 564’e yükselecek.

Bu rakam, mevcut kadronun yaklaşık yüzde 81’inin son 22 yılda atanan öğretmenlerden oluştuğunu ortaya koyuyor. Bakanlık, bu verilerin öğretmen istihdamında uzun vadeli ve düzenli bir kapasite artışına işaret ettiğini belirtiyor.

Öğretmen kadrosu gençleşti: Yaş ortalaması 40’ın altında

Paylaşılan veriler, Türkiye’de öğretmen kadrosunun genç bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40’ın altında olması, eğitim sisteminin önümüzdeki en az 20–25 yıl boyunca büyük bir kadro değişimi yaşamayacağı anlamına geliyor. Bu durum, personel planlaması ve eğitim politikaları açısından önemli bir istikrar avantajı olarak değerlendiriliyor.

En çok atama yapılacak branşlar açıklandı

2025 yılı atama planlamasında öne çıkan 5 branş şöyle sıralandı:

Sınıf öğretmenliği: 4.378

Özel eğitim: 3.087

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.802

Okul öncesi: 1.321

İngilizce: 757

Bakanlık, kontenjan dağılımının özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini vurguladı.

FETÖ sürecinin istihdama etkisi

MEB’in istihdam dengesini etkileyen en kritik dönemlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturmaları oldu. Bu süreçte:

34 bin 795 personel KHK ve OHAL Komisyonu kararlarıyla ihraç edildi.

7 bin 63 kişi görevine iade edildi.

Net ihraç sayısı 27 bin 732 olarak kaydedildi.

Bu büyük çıkış, öğretmen arz-talep dengesini yeniden şekillendiren önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

KPSS verileri yanlış algıları düzeltiyor

2024 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 466 bin 910 aday katıldı. Bunların 456 bin 285’i, yani büyük çoğunluğu 50 puan üzerinde aldı. Ancak Bakanlık, bu kişilerin tamamının “atanamayan öğretmen” olarak tanımlanmasının gerçekçi olmadığını vurguluyor.

Açıklamada, öğretmenlik atama alanlarına kaynaklık eden bölümlerin çoğunun tek istihdam alanının öğretmenlik olmadığı, bu nedenle KPSS’ye giren tüm adayların öğretmen adayı gibi gösterilmesinin manipülatif bir değerlendirme olduğu belirtildi.

MEB: Planlı, şeffaf ve sürdürülebilir istihdam

Bakanlık, öğretmen istihdam politikasının üç temel ilkeyle yürütüldüğünü bildirdi:

Denge

Şeffaflık

Sürdürülebilirlik

İhtiyaç analizleri, alan bazlı projeksiyonlar, kontenjan planlamaları ve diğer kurumlarla paylaşılan veri setlerinin bu politikanın temelini oluşturduğu ifade edildi. MEB, sürecin kamuoyuyla düzenli ve açık şekilde paylaşılmasının, atama politikalarına duyulan güveni artırdığını belirtti.

Genel tablo, öğretmen istihdamının son 20 yılda hem sayı hem de planlama açısından sistemli bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.