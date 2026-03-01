Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, konuyla ilgili farklı dönemlerde çeşitli açıklamalar yaptı. Karahan, son açıklamasında 500 ve 1000 TL'lik banknot basımıyla ilgili herhangi bir planın bulunmadığını belirterek mevcut banknot yapısından memnun olduklarını ifade etti. Peki gerçekten yeni banknotlar gündemde mi, yoksa bu iddialar spekülasyondan mı ibaret?

TCMB Başkanı Karahan'ın 500 TL banknot açıklamaları

TCMB Başkanı Fatih Karahan, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda 500 TL banknot konusunda tutarlı bir çizgi izledi. Karahan, tedavüldeki kupür kompozisyonunu yakından takip ettiklerini ve üst kupüre ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Birimlerinin bu konuda çalıştığını ve incelemelerin devam ettiğini aktaran Karahan, bir karar verildiğinde kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını vurguladı.

Kasım 2025'teki enflasyon raporu sunumunda ise Karahan daha net bir ifade kullanarak 500 ve 1000 TL'lik banknot basımına yönelik bir plan olmadığını açıkladı. Nakit kullanımındaki değişimin kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişini desteklediğini vurgulayan Karahan, kartla yapılan ödemelerdeki artışın da bu süreci olumlu etkilediğini belirtti.

500 TL banknot iddiaları nereden çıktı

500 TL banknot tartışmaları aslında 2022 yılından bu yana süregelen bir gündem maddesi. İlk olarak sosyal medyada yayılan iddialar üzerine dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu böyle bir hazırlık olmadığını net biçimde reddetmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yeni kupür çalışması bulunmadığını kesin bir dille ifade etmişti.

Ancak 2025 yılının başlarında Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıkları tamamladığını ve 2025'in ilk aylarında 500 TL'lik banknotu basacağını iddia etti. Bu açıklama geniş yankı uyandırsa da Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi. Ekonomi kulislerinde ise yeni banknotların 2026 Ocak ayında piyasaya sürülebileceği konuşulmuş, ancak bu tarih de geçtiği halde herhangi bir adım atılmadı.

500 TL banknot neden hâlâ basılmadı

Uzmanlar, 500 TL banknot basılmamasının arkasında birkaç temel neden olduğunu değerlendiriyor. Öncelikle yüksek kupürlü banknotların tedavüle girmesi, enflasyonun kalıcı hale geldiği mesajını vererek ekonomik güveni olumsuz etkileyebilir. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele programını sürdürdüğü bir dönemde böyle bir adım, piyasalar tarafından olumsuz bir sinyal olarak algılanabilir.

Bunun yanı sıra dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, nakit ihtiyacını bir ölçüde azaltıyor. Kredi kartı ve temassız ödeme kullanımındaki artış, büyük tutarlı işlemlerde nakde olan bağımlılığı düşürüyor. Bununla birlikte günlük hayatta hâlâ nakit kullanan geniş bir kesim için 200 TL'lik banknotun yetersiz kaldığı bir gerçek.

Son durum ve beklentiler

Mart 2026 itibarıyla 500 TL banknot basımına ilişkin Merkez Bankası'ndan resmi bir takvim veya doğrulama gelmiş değil. TCMB'nin resmi tutumu, ihtiyaç görülmesi halinde gerekli adımların atılacağı yönünde. Vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin bu konudaki beklentisi devam ederken, kararın ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.