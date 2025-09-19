Televizyon dünyasında son yıllarda dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alan Emre Bulut, başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiriyor. İstanbul doğumlu olan Emre Bulut, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kış Güneşi dizisiyle yaşadı ve ardından birçok önemli yapımda rol aldı. Özellikle genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde, farklı karakterlere hayat vererek sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi.

Emre Bulut kimdir? Oynadığı diziler ve hayatı

Emre Bulut, 15 Kasım 1992’de İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk alanına yöneldi ve Akademi 35,5’ta tiyatro eğitimi aldı. 1,83 boyunda olan Bulut’un, dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra sanat yönetmenliği deneyimi de bulunuyor. Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda projede yer aldı, reklam filmlerinde de ekran karşısına çıktı. Kişisel yaşamı hakkında çok fazla bilgi paylaşmayan oyuncu, magazin gündeminde genellikle üstlendiği rollerle anıldı.

Emre Bulut’un kariyerindeki ilk çıkış Kış Güneşi dizisinde Burak karakteriyle oldu. Sonrasında Seven Ne Yapmaz dizisinde Hikmet rolüyle tanındı. Daha sonra Elimi Bırakma, Afili Aşk, Menajerimi Ara ve Hekimoğlu gibi popüler yapımlarda rol aldı. 2022 yılında Sipahi dizisinde kamera karşısına geçti. Özellikle 2024’te Hudutsuz Sevda adlı dizide Turan karakterini canlandırarak geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncu, dijital platformlarda ve televizyon projelerinde oynamasının yanı sıra Komutan (2022), Allah Yazdıysa Bozsun ve İblis: Esir-i Beden gibi filmlerde de görev aldı. Sanat yönetmenliği de yapan Bulut, sektörde farklı alanlarda tecrübe kazandı. Sosyal medyada @emrbult kullanıcı adıyla da aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Rol aldığı diziler

Hudutsuz Sevda (Turan, NOW, 2024)

Sipahi (2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Afşin)

Elimi Bırakma

Seven Ne Yapmaz (Hikmet, 2017)

Kış Güneşi (Burak)

Afili Aşk

Menajerimi Ara

Hekimoğlu

Kariyerini yeni projelerle sürdüren Emre Bulut, televizyon ve dijital platformlarda genç jenerasyonun ilgiyle takip ettiği oyuncular arasında bulunuyor. Yakın dönemde hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde farklı karakterlere hayat vermeye devam ediyor.