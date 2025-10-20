Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 19. ayağı olan ABD Grand Prix’si, Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki 5,513 kilometrelik Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirildi. 56 turluk mücadelede Red Bull pilotu Max Verstappen, baştan sona üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Bu galibiyetle Hollandalı pilot, sezonun 5. zaferine imza attı.

Verstappen zirvede, Norris ve Leclerc podyumda

Pole pozisyonundan start alan Verstappen, yarışın ilk bölümünden itibaren temposunu korudu. McLaren pilotu Lando Norris, son turlarda yaptığı agresif ataklarla Ferrari’nin genç yıldızı Charles Leclerc’i geçerek ikinci sırayı aldı. Leclerc ise podyumun üçüncü basamağında yer alarak Ferrari’ye önemli puanlar kazandırdı.

Verstappen’in beşinci zaferi

Bu sonuçla Max Verstappen, 2025 sezonundaki beşinci galibiyetini aldı. Red Bull pilotu daha önce Japonya, Emilia-Romagna, İtalya ve Azerbaycan Grand Prix’lerinde de birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

Sıradaki durak: Meksika Grand Prix

Formula 1’de sıradaki durak Meksika olacak. Sezonun 20. yarışı, 26 Ekim Pazar günü Autódromo Hermanos Rodríguez Pisti’nde TSİ 23.00’te koşulacak.