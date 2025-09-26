Meteoroloji’nin fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi’nde deniz ulaşımı aksadı. İDO ve BUDO bazı deniz otobüsü seferlerini iptal ederken, arabalı feribot hatlarında yer kalmadı.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 ilde sarı kod ilan etmişti. Kuvvetli rüzgâr deniz ulaşımında da etkisini gösterdi.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi’nde etkili olan rüzgâr nedeniyle İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) ve BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) bazı seferlerini iptal etti. Yolcular, sabah saatlerinden itibaren güncellenen sefer listeleri nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Arabalı feribot hatlarında yoğunluk

Deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesiyle birlikte vatandaşların tercihi Yenikapı – Yalova arabalı feribot hattına kaydı. Kısa sürede doluluk oranı arttı ve feribotlarda yer bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Yolcular ayakta durmakta zorlandı

Yoğunluk nedeniyle feribotlara binmek isteyen yolcular, gemi içerisinde ayakta durmak zorunda kaldı. Kuvvetli rüzgâr ve dalgaların etkisiyle bazı yolcuların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Deniz ulaşımında aksamalar sürebilir

Yetkililer, fırtına etkisinin devam etmesi halinde yeni iptaller yaşanabileceğini belirterek yolculara güncel sefer bilgilerini takip etme çağrısında bulundu. Marmara’daki olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.