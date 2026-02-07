Karataş Mahallesi’nde geçen çarşamba günü A.Ö.’ye ait 5 küçükbaş hayvanın çalınmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen JASAT ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen M.Ö., M.D. ve H.G. gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı. Kamera kayıtlarında, zanlıların keçileri otomobilin arka koltuğu ve bagajına yerleştirerek uzaklaştıkları anlar da net şekilde görüntülendi.